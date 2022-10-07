Россия хочет принудить европейцев к "энергетической бедности": Зеленский предупредил о коварном замысле РФ

Глава государства Владимир Зеленский призвал Европу усилить сотрудничество против энергетического шантажа России. Украинский президент подчеркнул, что страна-агрессор РФ не должна добиться успеха в своем попытке "заставить европейцев к энергетической бедности".

Об этом украинский президент сказал, выступая на заседании Европейского Совета в пятницу, 7 октября.

Также читайте Сколько ВСУ освободили территории на юге Украины: в ОП сообщили количество деоккупированных населенных пунктов

"Никогда раньше наш континент не был поставлен перед такой угрозой — угрозой уничтожения подводных трубопроводов, кабелей, тоннелей. Но сейчас от России можно ожидать и этого. В то же время должны усиливать наше сотрудничество, чтобы помочь друг другу обеспечить всех европейцев надлежащими энергетическими гарантиями. Россия не имеет добиться успеха в своем попытке принудить европейцев к энергетической бедности или вообще к полному отсутствию энергии", — сказал он.

Зеленский призвал европейских политиков предоставить Украине новейшие системы ПВО, чтобы оградить энергетические объекты от российских ударов.

"Нам нужно достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы не разрешить России оставить людей зимой без тепла и электричества", — подчеркнул глава Украины.

Напомним, расследователи из Швеции установили, что российские трубопроводы "Северный поток" взорвали умышленно. Доказательства свидетельствуют о серьезном саботаже, однако деталей о том, как именно произошли взрывы, не предоставляют.

Новый пакет санкций, кормушка для России и вступление Украины в ЕС - Мезенцева

Читайте также: