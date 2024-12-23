Россия хочет стать мировым лидером в строительстве АЭС – Financial Times

Россия участвует в строительстве более трети новых реакторов по всему миру.

Спецпредставитель Кремля по международному сотрудничеству в области устойчивого развития Борис Титов сообщил, что Россия строит более 10 атомных энергоблоков в таких странах, как Китай, Иран и Турция. Удовлетворяя растущий мировой спрос на энергию, обусловленный использованием искусственного интеллекта и развивающимися рынками, Москва хочет усилить свое влияние в качестве "одного из крупнейших строителей новых атомных станций в мире", особенно в свете жестких санкций в отношении нефтегазового сектора, введенных после вторжения в Украину.

Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что Россия также строит атомные станции Бангладеш, Египте и Индии. А согласно статье, опубликованной в 2023 году в журнале Nature Energy Норвежским институтом международных отношений, "растущий зарубежный ядерный портфель России, включая строительство реакторов, поставку топлива и другие услуги, охватывает 54 страны".

По информации FT, Россия участвует в строительстве более трети новых реакторов по всему миру. Ожидается, что РФ построит завод с малыми модульными реакторами в Узбекистане, а в 2023 году она подписала соглашение о строительстве АЭС с Буркина-Фасо.

По словам Бориса Титова, Россия ожидает высокого спроса на ядерную энергию со стороны развивающихся стран, стремящихся к более чистым источникам энергии, а также со стороны технологических компаний, использующих ИИ в центрах обработки данных.

При этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) прогнозирует, что мощность атомной генерации в мире до 2050 года увеличится до 950 ГВт (+155%).

"Западные правительства попытались оказать противодействие ядерному могуществу России: в мае этого года США запретили импорт обогащенного российского урана. За исключением Венгрии, большинство стран Восточной Европы подписали контракты на поставку топлива, разработанного для реакторов советской эпохи американской компанией Westinghouse после полномасштабного вторжения в Украину", – говорится в статье.

При этом новый комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что необходимо масштабировать усилия и полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива до 2027 года. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо заявили, что заблокируют любые шаги по ограничению гражданской ядерной энергетики России.

По их мнению, Европа преувеличивает риски, что Россия может создать критический дефицит ядерного топлива, как это было с газом в 2022 году, потому что "Росатом кровно заинтересован в своей надежности".

Многие развивающиеся страны рассматривают ядерную энергетику как способ удовлетворения своих потребностей в чистой энергии, что открывает новые потенциальные рынки для России.

Министр природных ресурсов и экологической устойчивости Малайзии Ник Назми Ник Ахмад сказал в комментарии изданию, что страна "изучает возможность внедрения ядерной энергетики". По его словам, "все основные игроки ведут переговоры с правительством" Малайзии о потенциальных атомных проектах, однако конкретных стран министр не назвал.

При этом в США обеспокоены тем, что страны обращаются к Китаю или России по вопросам строительства и обслуживания АЭС. По словам директора по вопросам климата и энергетики Совета национальной безопасности США Джейка Левина, глобальная конкурентоспособность в этой отрасли является "огромной проблемой".

Напомним, как бы Кремль ни пытался умалить негативное влияние санкций на российскую экономику, их ослабление является одной из главных предпосылок для начала переговоров о прекращении огня. Но полное окончание войны невыгодно Путину и его окружению, потому что может ослабить поддержку его режима.

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