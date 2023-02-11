Россия хочет устроить в Молдове госпереворот: Данилов рассказал, при чем здесь чеченцы

Чиновник подчеркнул — Россия стремится, чтобы в Молдове еще раз "очень загорелось".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот и в то же время отправила в Турцию чеченских боевиков, которые впоследствии могут оказаться в Кишиневе.

Об этом Данилов сообщил в эфире 1+1 в рамках телемарафона "Единые новости" 11 февраля.

Он уточнил, что речь идет о чеченской группировке, которая принимала участие в войне против Украины в первые дни вторжения в феврале 2022 года.

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"Там (в Молдове – ред.) сейчас происходит смена руководства страны, максимально усиливается силовой блок. Наша разведка предупредила Молдову, что Российская Федерация в ближайшее время хочет там создать так называемый государственный переворот. Они это все очень осознают", – рассказал секретарь СНБО.

Он добавил, что Россия стремится, чтобы в Молдове еще раз "очень загорелось", чтобы там возникла точка напряжения, на которую будут обращать максимальное внимание.

"Более того, я могу сказать, что некоторые из тех подонков, которые были 24-25-26 февраля в составе так называемой чеченской группировки на нашей территории, на сегодняшний день работают "спасателями" в Турции. Очень внимательно мы отслеживаем эту ситуацию, чтобы не случилось так, чтобы эти "спасатели" оказались в Кишиневе. Мы знаем их фамилии, имена и отчества. У них была личная задача с 24 февраля", — рассказал Данилов.

Напомним, ранее стало известно, что Россия отправила в Турцию "для помощи" в ликвидации последствий землетрясения соратника лидера Чечни Рамзана Кадырова и подозреваемого в военных преступлениях в Украине Даниила Мартынова.

Заметим, 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка перехватила план РФ по разрушению политической ситуации в Молдове с уничтожением демократического порядка и захватом власти. Президент Молдовы Мая Санду подтвердила получение этих данных от Украины.

На следующий день премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что подает в отставку.

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