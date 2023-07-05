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Россия хочет увеличить авиасообщение с Грузией до 284 рейсов в неделю

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Россия хочет увеличить авиасообщение с Грузией до 284 рейсов в неделю

Россия планирует значительно увеличить авиасообщение с Грузией / Фото: gettyimages.com

Теперь разрешение на авиарейсы между Россией и Грузией имеют авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways.

Россия ведет подготовку к увеличению количества авиарейсов в разные города Грузии до почти 300 в неделю.

Об этом информирует издание " Эхо Кавказа ".

Российское федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало документ, в котором указывается документы с разрешениями на 284 рейса в неделю между разными городами России и Грузии. В свою очередь власти Грузии пока не выдали разрешительные документы.

Больше всего разрешений получит авиакомпания Red Wings, которая хочет совершать на неделю по семь авиарейсов в Батуми, Тбилиси или Кутаиси из разных российских городов.

Также разрешения на авиарейсы хотят получить авиакомпании "Россия" и "Ямал". В то же время компании "Азимут" не дали удвоить количество рейсов Москва-Тбилиси.

В настоящее время разрешение на авиарейсы между Россией и Грузией имеют авиакомпания "Азимут", летающая также в оккупированный Крым, и грузинская Georgian Airways.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии заявили, что не обходят международные санкции и не помогают России обходить ограничительные меры.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинское Министерство иностранных дел выразило решительный протест грузинскому послу Георгию Закарашвили из-за существенного ухудшения состояния Михеила Саакашвили.

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Дата публикации
Просмотры
336
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