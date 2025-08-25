Россия хочет выйти из конвенции против пыток

Флаг России / © gettyimages.com

Россия предложила денонсировать еще одну международную конвенцию, к которой она присоединялась как член Совета Европы.

Об этом сообщают российские СМИ.

Речь идет о конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

Постановление об этом подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в СИЗО №2 г. Таганрог Ростовской области была организована система репрессий в отношении граждан Украины, в том числе гражданских лиц'. Среди пострадавших — известная украинская журналистка Виктория Рощина, которую этапировали в этот изолятор.