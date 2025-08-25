ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
217
Время на прочтение
1 мин

Россия хочет выйти из конвенции против пыток

Москва предложила выйти из международной конвенции Совета Европы, запрещающей пытки и бесчеловечное или унижающее обращение, подчеркивая очередной шаг РФ в отказе от европейских норм.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Флаг России

Флаг России / © gettyimages.com

Россия предложила денонсировать еще одну международную конвенцию, к которой она присоединялась как член Совета Европы.

Об этом сообщают российские СМИ.

Обращение Правительства РФ. / © Фото из открытых источников

Обращение Правительства РФ. / © Фото из открытых источников

Речь идет о конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

Постановление об этом подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в СИЗО №2 г. Таганрог Ростовской области была организована система репрессий в отношении граждан Украины, в том числе гражданских лиц'. Среди пострадавших — известная украинская журналистка Виктория Рощина, которую этапировали в этот изолятор.

Дата публикации
Количество просмотров
217
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie