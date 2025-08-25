- Дата публикации
Россия хочет выйти из конвенции против пыток
Москва предложила выйти из международной конвенции Совета Европы, запрещающей пытки и бесчеловечное или унижающее обращение, подчеркивая очередной шаг РФ в отказе от европейских норм.
Россия предложила денонсировать еще одну международную конвенцию, к которой она присоединялась как член Совета Европы.
Об этом сообщают российские СМИ.
Речь идет о конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.
Постановление об этом подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
