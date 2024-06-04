Россия хочет захватить урановые активы в Нигере — ISW

Россия уже увеличила свое военное присутствие в Нигере.

Россия хочет завладеть урановыми активами в Нигере, которые принадлежат французской компании.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В сообщении указывается, что речь идет о компании Orano SA. Эксперты ISW считают, что намерения России могут увенчаться успехом.

"Россия стремится приобрести урановые активы в Нигере, принадлежащие в настоящее время французской государственной компании Orano SA, и соглашение о "многоотраслевом сотрудничестве", подписанное Евкуровым и его нигерийскими коллегами, может поддержать эти российские усилия", — говорится в сообщении.

Сперты говорят, что Россия уже увеличила свое военное присутствие в Нигере, тогда как Соединенные Штаты намерены вскоре вывести все войска из страны.

"Россия недавно увеличила свое военное присутствие в Нигере. Африканский корпус Министерства обороны России был развернут в Нигере в апреле 2023 года и заявил о своих намерениях заменить американские войска на севере Нигера, а в мае 2024 года вошел на базу, где размещаются американские военнослужащие. стране. США, в частности, намерены вывести все американские войска из Нигера до 15 сентября 2024 года", — отмечают аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигер прибыли кремлевские "советники" и российское оружие.

Кроме того, мы ранее информировали, что США планируют предоставить Кении статус основного союзника вне НАТО.

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