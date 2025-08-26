Россия хочет запретить Google Meet: причина неожиданная

Google Meet / © dw.com

Реклама

Россия рассматривает возможность блокировки сервиса Google Meet на фоне усиления контроля над иностранными технологиями и ограничений на звонки через WhatsApp и Telegram.

Об этом сообщает Techradar.

Федеральное агентство России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) планирует расширить ограничения на иностранные интернет-сервисы. После блокировки голосовых и видеозвонков в WhatsApp и Telegram пользователи массово начали переходить на альтернативные платформы, в частности Google Meet, что сделало его одним из самых популярных вариантов.

Реклама

Ранее Google Meet фиксировал перебои в работе — зависание звонков, пропадание видео и аудио, неожиданное завершение сеансов, однако Роскомнадзор отрицал свою причастность к этим сбоям.

«Люди начали экспериментировать с другими платформами после блокировки звонков в WhatsApp и Telegram, вероятно, перегрузки привели к сбоям», — отметил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике Андрей Свинцов.

Роскомнадзор сообщил, что пока не принимал мер для ограничения работы Google Meet, однако платформы Meta в РФ объявлены «экстремистскими», а WhatsApp связывают с мошенничеством, саботажем и терроризмом. В июле 2025 года сервис WhatsApp имел более 97 млн пользователей в России.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России планируют ограничить голосовые звонки в WhatsApp и Telegram, чтобы уменьшить количество мошеннических вызовов. Речь идет исключительно об ограничении функции звонков — другие возможности сервисов будут работать без изменений.