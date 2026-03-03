Россия хочет заработать на нефтяном кризисе: Зеленский сказал, как это остановить

Нефть / © pixabay.com

Россия попытается воспользоваться обострением на Ближнем Востоке и возможным ростом мировых цен на нефть для увеличения собственных доходов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам Москва традиционно использует геополитическую нестабильность для усиления экспорта энергоносителей. В то же время есть инструменты, которые могут ограничить эти возможности.

"Санкции на танкеры, на компанию, на субъектов перевозки грузов, санкции на капитанов, на команды. И возможность, чтобы эти танкеры потом не отпускались, была возможность побороть танкерный флот. Не все, безусловно, это очень сложно сделать, но большинство танкеров", - подчеркнул глава государства.

Речь идет прежде всего об усилении ограничений против так называемого теневого флота, который Россия использует для обхода санкций и экспорта нефти.

Война на Ближнем Востоке – что происходит на энергорынке

Глобальные энергетические рынки столкнулись с одним из самых серьезных потрясений за последние десятилетия. Совместные американско-израильские удары по Ирану нарушили стабильность региона, обеспечивающего около 20% мировых поставок нефти.

Взрывы зафиксированы в ОАЭ и Кувейте - двух крупных нефтеэкспортерах. Катар, второй в мире по объемам экспортер сжиженного природного газа, сообщил о перехвате ракет. Взрывы также слышали в Бахрейне и вблизи иранского острова Харг — ключевой терминал, через который проходит до 90% иранского нефтяного экспорта. В то же время, данные о судоходстве свидетельствуют, что Тегеран заранее перекачал значительную часть нефти на танкеры.

Риск того, что суда могут оказаться в ловушке в Персидском заливе или стать мишенями для атак, уже заставляет производителей, трейдеров и судовладельцев пересматривать маршруты транспортировки нефти и СПГ. По данным Reuters, ряд крупных нефтяных компаний и торговых домов временно приостановили отгрузку через пролив.

Если конфликт не будет быстро урегулирован, в начале торгов возможны резкие скачки цен. Эталонная нефть Brent в последние недели поднималась примерно до 70 долларов за баррель — это самый высокий уровень с августа 2025 года.

В то же время украинские экономисты призывают избегать паники. Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что говорить о нефти по 100 долларов преждевременно. По его мнению, по завершении горячей фазы рынки постепенно стабилизируются, а альтернативные поставщики смогут компенсировать возможные перебои.