"Россия и Беларусь могут разморозить гибридную войну с Польшей" — глава МВД Каминский

В Варшаве заявили, что кризис с мигрантами на границе Польши был "прелюдией к войне в Украине".

Мигрантский кризис на польско-беларуской границе осенью 2021 года был "прелюдией к полномасштабному нападению РФ на Украину".

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Мариуш Каминский в разговоре с PAP.

Также читайте У Путина и Лукашенко все плохо: эксперт о новых угрозах в адрес Украины

"Они (Минск и Москва. — Ред) должны были проверить реакцию Польши, стран Балтии, но прежде всего НАТО, стран ЕС и, конечно, США. Решительная позиция нашего правительства, несмотря на губительную деятельность польской оппозиции и некоторых инспирированных ею неправительственных организаций, показала Лукашенко, что мы не согласны на дестабилизацию стран ЕС. Это также показало, что нет согласия на запуск другого миграционного маршрута", — сказал Каминский.

На вопрос, могут ли снова толпы мигрантов штурмовать польскую границу в Кузнице Белостоцкой, он ответил:

"Риск того, что Путин и Лукашенко захотят разморозить гибридную войну с Польшей, а также с Литвой и Латвией, остается действительным. Наши службы будут очень внимательны в отношении деятельности, инспирированной Беларусью и Россией".

В то же время, он отметил, что меры безопасности на границе "считаются приоритетными для европейских стран, и Польша становится лидером в этом отношении в регионе". По его словам, в ближайшее время должно заработать электронное заграждение на границе с Беларусью.

Там будут камеры и датчики движения. Он пояснил, что эта система ужесточит деятельность Пограничной службы и позволит еще более эффективно реагировать на угрозы.

"По нашим оценкам, наша периметрия, простирающаяся на длину 206 км, будет самой длинной структурой такого типа в мире, управляемой из одного центра", — сказал Каминский.

По его словам, ситуация на польско-беларуской границе успокоилась и количество попыток нелегального пересечения границы уменьшилось почти в десятки раз. Этому способствовало и установленное ранее заграждение на границе.

"Однако мы всегда в режиме ожидания. Мы готовы к любому сценарию, если режим Лукашенко захочет снова нагнетать ситуацию. К сожалению, мы не можем этого исключить", — подытожил он.

Напомним, Беларусь 23 ноября заявила об обнаружении у польского пункта пропуска тела иностранца. Спикер Пограничной службы Польши Анна Михальская заявила, что они пытались связаться с беларуской стороной, но их коллеги долго не отвечали на телефонные звонки и долгое время не ехали на место инцидента.

Польская сторона напоминает о регулярных провокациях со стороны РБ. Инцидент расследуется.

Штурм польской границы

Осенью 2021 года резко вырос поток мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в ЕС через Беларусь.

Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогала мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции за жестокое подавление протестов после президентских выборов 2020 года.

Сам Лукашенко обвинил в кризисе с мигрантами Польшу.

Читайте также: