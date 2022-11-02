Россия и Беларусь начали подготовку к совместным учениям "Щит Союза-2023" — Минобороны РБ

Минск сообщил о подготовке к совместным с Москвой военным учениям.

Беларусь и Россия начали подготовку к проведению совместного оперативного военного обучения "Щит Союза-2023".

Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, пишут пропагандистские СМИ РФ.

"Обсудим основы замысла совместного оперативного учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Щит Союза - 2023", которое станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в будущем году", — сказал он во время заседания коллегии Минобороны Белоруссии и Российской Федерации в режиме видео-конференц-связи.

Совместная группировка войск РФ и Белоруссии

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко заявил о военной угрозе своей стране и обвинил Украину в подготовке наступления.

Также Лукашенко заявил, что Запад якобы рассматривает "варианты возможной агрессии против Беларуси", в том числе применение ядерного оружия.

После этого глава минобороны Беларуси Виктор Хренин записал видеообращение, в котором заверил, что его страна не хочет воевать "ни с литовцами, ни с поляками, ни, тем более, с украинцами".

Позже Россия начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты для региональной группировки войск.

В Объединенных силах ВСУ отметили, что Украина постоянно готовится к вероятному наступлению со стороны Беларуси. Однако для наступления из Беларуси в Украину нужно около 50-70 тысяч военнослужащих.

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