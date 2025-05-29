Россия и Беларусь неожиданно сократили военные учения: в ISW указали на истинную причину

Обучение Запад-2025 / © ТСН.ua

Реклама

Россия и Беларусь сократили масштаб совместных военных учений «Запад-2025», которые должны были состояться в сентябре 2025 года, и перенесли основной маневр подальше от западных границ Беларуси, что свидетельствует о попытке позиционировать себя для Запада как безопасные и здравомыслящие страны.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Эксперты считают, что подобные маневры РФ и Беларуси означают манипулирование — создание видимости сотрудничества для отвлечения внимания от ограниченного военного потенциала России за пределами фронта.

Реклама

Аналитики напомнили, что министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин 28 мая на английском заявил, что белорусские чиновники сокращают масштаб совместных военных учений «Запад-2025». Хренин утверждал, что белорусские власти приняли это решение, чтобы продемонстрировать готовность страны к деэскалации, диалогу и миру. Однако, как отмечают эксперты, белорусские власти не смогли бы самостоятельно принять такое решение без России.

«Белорусские чиновники ранее утверждали, что в учениях Запад-2025 примут участие по меньшей мере 13 тыс военнослужащих, и России и Беларуси, вероятно, пришлось сократить совместные учения, поскольку большинство их сил воюют в Украине», — говорится в сообщении.

Согласно отчету ISW, подразделения 1-й гвардейской танковой армии России, 20-й общевойсковой армии и 6-й ВГА, а также приблизительно 4 тыс военнослужащих Воздушно-десантных сил, в том числе из 7-й, 76-й, 98-й и 106-й дивизий НДС, участвовали в совместном.

«Значительные элементы этих формирований сейчас воюют в войне на Украине. Российские чиновники неожиданно отменили обучение Запад-2023, вероятно, из-за потребностей России в вооружении и человеческих ресурсах для войны в Украине», — говорится в отчете.

Реклама

Напомним, западные аналитики военных действий также оценили, какова вероятность вступления Беларуси в войну против Украины вместе с РФ.

Читайте также: