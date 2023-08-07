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Россия и Беларусь планируют организовать новый гибридный миграционный кризис в Польше

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Россия и Беларусь планируют организовать новый гибридный миграционный кризис в Польше

Миграционный кризис на границе между Беларусью и ЕС в 2021 году / Фото: Associated Press

Представитель польского МВД сказал, что ситуация хоть и не так хаотична, как два года назад, но все равно вызывает беспокойство.

Россия и Беларусь организуют очередную кампанию по наплыву мигрантов в Европейский Союз через польскую границу с целью дестабилизации региона.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик, передает агентство AFP.

Представитель польского МВД сказал, что ситуация хоть и "не так хаотична, как два года назад", но все равно вызывает беспокойство.

"Мы говорим об операции, организованной российскими и белорусскими спецслужбами, которая становится все более и более интенсивной".

Руководитель Пограничной службы Польши Томаш Прага в свою очередь назвал белорусские службы "преступной группировкой, руководящей нелегальной миграцией" и "получающей из этого огромные прибыли".

По его словам, только в этом году из Беларуси в Польшу пытались въехать 19 тысяч мигрантов, из них четыре тысячи – только за июнь, тогда как за весь 2022 год их было 16 тысяч.

Напомним, в 2021 году режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис в Польше, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока.

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Дата публикации
Просмотры
561
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