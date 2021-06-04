Россия и Беларусь расширили сотрудничество своих спецслужб, чтобы вместе противостоять Западу

Российская служба внешней разведки и Комитет государственной безопасности Беларуси договорились совместно бороться с "деструктивной деятельностью Запада".

Спецслужбы России и Беларуси углубляют сотрудничество для борьбы против "деструктивной деятельности Запада".

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 4 июня.

Руководители исследований двух стран встретились в Витебске и обвинили Соединенные Штаты Америки и Европу в попытках подорвать политическую и социально-экономическую ситуацию на территории Союзного государства.

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"Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Беларуси в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте российской Службы внешней разведки.

В свою очередь, греческие СМИ со ссылкой на источники в полиции, утверждают, что именно российские спецслужбы весной несколько дней отслеживали белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Отмечается, что именно они летели с ним одним рейсом Афины-Вильнюс, который вынужденно посадалы в Минске.

Новости мира: спецслужбы России и Беларуси углубляют сотрудничество против "деструктивной деятельности Запада"

Напомним, 15 апреля США ввели новые санкции против России. В частности их вводят по 32 физлиц и организаций и шести технологических компаний. Байден также выслал 10 дипломатов. Таким образом в Вашингтоне решили положить на РФ "расходы за действия ее правительства и спецслужб" против суверенитета и интересов страны.

США возобновили санкции против предприятий Беларуси из-за ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Отмечается, что ограничения касаются девяти государственных предприятий, в частности "промышленных компаний и платформы для торговли нефтью».

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