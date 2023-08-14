Россия и Беларусь укрепляют военное сотрудничество: что это значит для Украины

Хренин прилетел в столицу РФ для участия в выставке Армия-2023, на которую Путин побоялся приехать.

В Москве в понедельник, 14 августа, состоялась встреча глав Минобороны Беларуси и России Виктора Хренина и Сергея Шойгу, на которой они обсудили усиление обороноспособности "Союзной государства".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

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Согласно информации, Шойгу и Хренин обсуждали военное и военно-техническое сотрудничество.

Хренин прилетел в столицу РФ для участия в выставке "Армия-2023", а также в конференции по безопасности. Белорусский министр выступил на открытии форума, заявив об укреплении обороноспособности Союзного государства, которое явилось "результатом взаимовыгодной кооперации и усиления интеграционных процессов между предприятиями белорусского и российского оборонно-промышленных комплексов".

Как сообщалось ранее, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что Кремль готовит новую мобилизацию.

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