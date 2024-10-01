Россия и Иран рассматривают расширение сотрудничества: аналитики ISW назвали отрасль

В Институте изучения войны проанализировали визит российского премьера в Иран.

Чиновники России и Ирана, вероятно, рассматривают расширение экономического и финансового сотрудничества как необходимую составляющую общей активизации отношений между государствами.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 сентября прибыл в Тегеран, чтобы встретиться с разными официальными лицами Ирана и подсветить экономическое сотрудничество между государствами.

Мишустин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский премьер заявил об ожиданиях, что Москва и Тегеран подпишут предполагаемое всеобъемлющее соглашение о стратегическом сотрудничестве на предстоящем саммите БРИКС в Казани 22-24 октября.

Мишустин также встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом, чтобы обсудить возможности для российских инвестиций в "разные отрасли" в Иране. Премьер РФ также провел встречу с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнеджадом.

Как сообщал иранский посол в России Казем Джалали, во время визита Мишустина в Иран особое внимание будет направлено на развитие торгово-экономических связей между двумя странами.

"Российские и иранские официальные лица, вероятно, рассматривают расширение экономического и финансового сотрудничества как необходимую составляющую всеобщей активизации российско-иранских отношений", – пришли к выводу в ISW.

Напомним, в сентябре секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу совершил визит в Иран. Это может свидетельствовать о том, что Москва ищет пути получения нового оружия от союзников.

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