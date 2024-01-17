В Кремле заявляют, что "отношения между двумя странами переживают беспрецедентный подъем".

Министерство иностранных дел России заявило в среду, 17 января, что ожидает, что президент Владимир Путин и его иранский коллега вскоре подпишут новый межгосударственный договор между двумя странами, который находится на завершающей стадии согласования.

Об этом пишет Reuters.

В прошлом месяце Путин провел пятичасовые переговоры в Кремле с президентом Ирана Эбрагимом Раиси на фоне растущих политических, торговых и военных связей между Москвой и Тегераном, которые Соединенные Штаты и Израиль смотрят с беспокойством.

Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел России, заявила в среду журналистам, что новый договор закрепит стратегическое партнерство между Москвой и Тегераном и охватит весь спектр их связей.

“Этот документ не просто своевременный, но и перезрелый, – сказала Захарова. — С момента подписания нынешнего договора международный контекст изменился и отношения между двумя странами переживают беспрецедентный подъем”.

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По словам Захаровой, ожидается, что новый договор будет подписан во время того, что она назвала одним из будущих контактов между двумя президентами.

Усатый пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует пропагандистское агентство ТАСС, заявил, что точная дата встречи двух лидеров еще не определена.

В ноябре Кремль заявил, что Россия и Иран развивают свои отношения, "в том числе в сфере военно-технического сотрудничества", но отказался комментировать предположение Белого дома о том, что Иран может рассматривать возможность предоставления России баллистических ракет.

Иранские власти заявили, что военное сотрудничество с Россией расширяется с каждым днем. В ноябре Иран заявил, что завершил договоренности с Россией о поставках ему истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130.

Напомним, согласно определению Международного агентства по атомной энергии, у Ирана достаточно урана, обогащенного до 60% чистоты, близкого к оружейному, для трех атомных бомб.

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