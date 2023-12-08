Россия и Иран усиливают сотрудничество в военной сфере - США

Авторитарные режимы России и Ирана усиливают свое сотрудничество в военной сфере.

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Об этом заявил представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, передает Голос Америки.

Он заявил, что страны усиливают сотрудничество между собой в военной сфере, чтобы нарастить мощь войск.

"Очевидные доказательства этого – беспилотники, которые Иран продолжает предоставлять России. И сейчас они помогают России создать производственные мощности на российской земле, чтобы она могла производить модели иранских беспилотников, продолжающих атаковать украинцев и украинскую инфраструктуру", – сказал представитель Белого дома.

Иран заинтересован в российских вертолетах, самолетах и разных типах ракет.

"Пока нет прямых доказательств того, что такие поставки уже осуществляются, но сотрудничество между двумя странами в оборонной сфере явно усиливается", – сказал Кирби.

Представитель отметил, что такое сотрудничество угрожает не только украинцам, но и жителям Ближнего Востока. По его словам, современные возможности, которые может получить Иран, делают его "дестабилизационной деятельностью еще более тревожной".

Напомним, ранее сообщалось, что американские аналитики оценили возможную передачу Ираном ракет России

Кроме того, мы ранее информировали, что йеменские хуситы атакуют корабли в Красном море – союзники Ирана угрожают судоходству.

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