Россия и Китай обсуждают строительство тоннеля, который соединит Крым с государством-агрессором: что известно

Российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, провели секретные обсуждения планов строительства подводного тоннеля, соединяющего Россию с Крымом. Стороны намерены разработать транспортный маршрут, защищенный от нападений со стороны Украины.

Об этом пишет The Washington Post.

Безусловно, Россия очень обеспокоена тем, что это незаконно построенное сооружение через Керченский пролив – ключевой логистический маршрут для российских военных – неоднократно подвергалось ударам со стороны Украины. Крымский мост остается уязвимой целью.

Как отмечают в издании, переговоры отмечают решимость России сохранить контроль над полуостровом, который она незаконно аннексировала в 2014 году. Также идет речь об усилении зависимости Москвы от Пекина как источника глобальной поддержки.

Что известно о проекте

По словам американских чиновников и инженеров-экспертов, строительство тоннеля рядом с существующим мостом столкнется с огромными препятствиями. Но, несмотря на сомнения в жизнеспособности этого плана, у России есть четкие причины для его реализации. Не сумев одержать решающую победу в войне, Россия сталкивается с риском того, что Украина будет пытаться атаковать Керченский мост.

Следует заметить, что проект также создаст политические и финансовые риски для Китая, никогда официально не признававшего аннексию Крыма и чьи компании могут оказаться в ловушке экономических санкций, которые Соединенные Штаты и Европейский Союз наложили на Россию. Однако перехваченные электронные письма свидетельствуют о том, что одна из крупнейших строительных компаний Китая выразила готовность к участию.

Сообщения были предоставлены The Washington Post украинскими чиновниками, которые надеются разоблачить проект и потенциальное участие Китая, что недавно был сформирован в Крыму", – отметили журналисты.

В частности, в одном из писем китайская железнодорожно-строительная корпорация CRCC выразила готовность обеспечить строительство железных дорог и автомобильных дорог любой сложности в крымском регионе. Известно, что государственная компания установила прочные связи с Россией путем разных проектов, включая расширение системы московского метрополитена, которое было завершено в 2021 году.

Комментировать информацию отказалась как китайская, так и российская сторона. Аналитики отмечают, что в публичных документах имена российских бизнесменов не указываются в целях обхода санкций. Более того, свое участие в проекте пытается скрыть и Китай.

"Отмечается, что CRCC будет участвовать только при "строгих условиях полной конфиденциальности" и что название компании будет заменено на "другое, независимое юридическое лицо" в любых контрактах. В другом письме упоминается китайский банк, желающий "конвертировать свои долларовые средства в рубли для их перевода в Крым для финансирования проектов", – пишет Post.

Специалисты также точно описали прагматические мотивы сторон:

Для Владимира Путина Крым имеет символическое значение, поэтому важно соединить его с "Россией-матушкой". За последние девять лет РФ сделала остров зависимым от воды, электроэнергии и линий связи, связанных с ней.

Китай, вероятно, будет настаивать на хотя бы частичном владении туннелем, увеличивая свой запас глобальной портовой и транспортной инфраструктуры. Страна также могла бы профинансировать проект и получать оплату либо в виде пошлин, либо за счет экспорта российской нефти и газа.

Учитывая риски санкций и саботажа, официальные лица и эксперты США сомневаются, что Китай рискнет вмешаться. Дело в том, что украинские разведчики с глубокими связями с ЦРУ ведут теневую войну против России.

Эксперты из крупных международных транспортных проектов заявили, что строительство технически осуществимо, но для этого нужно много лет и средств. По масштабам его можно сравнить со строящимся уже восемь лет туннелем между Данией и Германией, стоимость которого, по прогнозам, превысит 8,7 миллиарда долларов. Его строительство должно быть завершено ближе к концу десятилетия.

Что касается развертывания проекта в условиях рисков, то, действительно, подземные работы могут проводиться почти безопасно, но тысячи сотрудников, дорогостоящее оборудование и большие строительные площадки будут оставаться в пределах досягаемости украинских ракет. По мнению экспертов, из-за угроз ударов Россия и Китай, вероятно, не смогут использовать новые методы строительства с использованием гигантских дноуглубительных судов на поверхности воды. В то же время у них не будет другого выбора, кроме как использовать традиционную технологию бурения тоннелей.

Инженеры объясняют, что это будет очень тяжело саботировать, если только не атаковать входы. Строительство тоннеля через Керченский пролив, вероятно, обойдется не менее 5 миллиардов долларов и потребует от российских военных защиты не только пролива, но и необходимых производственных объектов на берегу. Так что это операция с высоким уровнем рисков.

Ранее полковник ВСУ сказал, способна ли сегодня Украина уничтожить Крымский мост.

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