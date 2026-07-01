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Россия и Китай провели тайные военные учения: что раскрыли засекреченные документы
Данные от анонимных политиков свидетельствуют о проведенных тайных военных учениях РФ в Китае, которые включали подготовку сотен военных и участие высшего командования обеих стран.
В России на самом высоком уровне одобрили тайную военную подготовку в Китае. В прошлом году тайные учения российских военных в Китае утверждал лично министр обороны Андрей Белоусов.
Об этом сообщают два европейских чиновника, ознакомленных с информацией из тайных документов, пишут The Japan Times.
Путин одобрил тайные военные учения с Китаем — источники
При подготовке прошлогодних учений были задействованы по меньшей мере четыре российских и китайских генерала. Источники подчеркивают: участие лиц такого ранга в подготовке, связанной с войной в Украине, свидетельствует о высокой ценности этого сотрудничества для Москвы и Пекина.
В секретном российском документе, по словам источников, содержится прямая ссылка на внутренний указ министра обороны Андрея Белоусова, изданный в августе 2025 года. Именно поэтому делегация вооруженных сил РФ отправилась в Китай для участия в учениях на объектах Народно-освободительной армии (НОАК).
Один из таких курсов проходил в ноябре на военном объекте в Пекине. Это была трехнедельная сессия, посвященная радиологической, химической и биологической защите.
В имеющихся отчетах зафиксированы подробные описания и фото, где российские солдаты слушают лекции китайского инструктора, изучают макет ядерного реактора, а также овладевают навыками химической разведки, радиационной разведки и защиты вентиляционных систем от загрязнения.
По словам европейского чиновника, включение вопросов радиологического, биологического и химического оружия в программу обучения подчеркивает стратегический характер этого обмена.
Министерства обороны России и Китая не ответили на запросы о комментариях The Japan Times. Однако Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление, в котором говорится, что позиция Китая относительно «украинского кризиса» остается неизменной, а обвинения в тайных учениях с РФ безосновательны.
Пекин продолжает настаивать на своем нейтралитете в войне России против Украины и позиционирует себя как мирного посредника.
Как в Китае готовят российских военных
Согласно данным европейских разведслужб и военных документов, в ноябре 2025 года Китай подготовил около 200 российских военнослужащих, часть из которых впоследствии отправилась на войну в Украине.
15 июня глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас сообщила, что Брюссель подтвердил факт проведения этих учений по собственным каналам и оценивает последствия. Пекин назвал ее комментарии «ничем иным, как клеветой».
Оба европейских чиновника, пожелавших остаться анонимными, назвали подписантов соглашения от 2 июля, что стало основой для этих учений. Ими оказались генерал-майор РФ Рустам Хусаинов и старший полковник КНР Сунь Даюнь.
Внутренние российские военные отчеты отмечают как сильные, так и слабые стороны обучения. В одном из отчетов по подготовке в Нанкине высоко оценивается уровень оборудования, использование симуляторов и высокие теоретические знания инструкторов, но речь идет и о нехватке боевого опыта у Китая.
Другие документы раскрывают имена трех генералов, участвовавших в процессе. В одном из российских военных документов содержится полный список всех участников курсов, включая старших офицеров, где указаны их звания, даты рождения, принадлежность к подразделениям и уровень допуска к секретной информации.
Согласно этому списку, российскую делегацию возглавлял заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Рустам Мурадов. С китайской стороны участвовал начальник Военной академии радиологической, химической и биологической защиты НОАК Ли Цзиньсунь. Также генерал-майор РФ Виталий Герасимов прошел курс в городе Бенбу в китайской провинции Аньхой.
Россия готовит новое наступление в Украине
Напомним, российские войска, вероятно, готовят наступление на севере Украины с территории Брянской области РФ в направлении Черниговщины. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подчеркнув, что этот сценарий наиболее реалистичен и украинские силы к нему готовятся.
По словам главкома, наступление на Киев оккупанты не планируют, но серьезно рассматривают именно Черниговскую область.
Главная цель врага — продвинуться вглубь региона, чтобы растянуть линию фронта и заставить ВСУ задействовать свои резервы, отвлекая их от других активных направлений. Сырский подытожил, что такую тактику россияне выбирают с учетом общей численности собственных войск, боевых бригад и полков.