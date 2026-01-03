Россия и Китай теряют союзника: как удары США по Венесуэле и свержение режима Мадуро подорвут мировую ось зла

Реклама

Затем журналисты CNN и ВВС сообщили о новых ударах недалеко от здания Минобороны и парламента, порта Ла-Гуайра неподалеку от Каракаса, авиабазе Ла-Карлотта, военной базе Фуэрте-Тиуна и аэропорту Игероте. Это были американские удары, которыми с сентября 2025 года угрожал Дональд Трамп, обвиняя режим нелегитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в пособничестве наркотрафику и попадании наркотиков в США.

В начале сентября США нанесли первый удар по судну вблизи Венесуэлы, которое, по словам главы Пентагона Пита Гегсета, перевозило наркотики. The Washington Post подсчитала, что США подтвердили 35 таких ударов в Карибском море и восточной части Тихого океана. Но не стоит считать, что решение начать операцию по свержению режима Мадуро в Венесуэле администрация США приняла одномоментно из-за импульсивности и непредсказуемости Трампа.

Еще в марте 2020 года федеральный суд США заочно выдвинул Мадуро и другим представителям режима в Венесуэле обвинения в наркоторговле, координации деятельности наркокартелей и сговоре с колумбийской группировкой с целью импорта кокаина в США. Летом 2025 года администрация Трампа удвоила вознаграждение до $50 млн за информацию, которая могла бы помочь задержать Мадуро. В октябре 2025 года, на фоне наращивания американских военных сил в Карибском бассейне, Мадуро даже обращался с просьбой о военной помощи к России, Китаю и Ирану.

Почему мировая ось зла не помогла режиму Мадуро? Что ждет Россию, если на нефтяной рынок вернется дешевая венесуэльская нефть? Читайте в материале ТСН.ua.

Режим Мадуро: почему Запад его не признавал

Николас Мадуро у власти в Венесуэле с 2013 года. До этого с 1999 года страной правил Уго Чавес — военный, одиозный политик левого толка. В 1992 году он возглавил неудачный военный переворот против тогдашнего президента Карлоса Андреса Переса, однако впоследствии сдался властям и попал в тюрьму. Уже через год Переса отстранили от власти из-за импичмента, обвиняя в коррупции и нецелевом использовании средств. В 1996 он уехал в США, а в 1998 на президентских выборах победил Уго Чавес.

В правление Уго Чавеса была принята новая конституция, которая увеличила президентский срок с пяти до шести лет и дала возможность переизбираться на второй срок. Также Чавес получил право распускать парламент, назначать судей Верховного суда, членов избирательной комиссии, издавать указы, которые имели силу законов, и многое другое. Самое важное — Чавес полностью подчинил себе нефтяную отрасль, направляя доходы на социальные программы для бедных и льготные поставки нефти в Кубу, Боливию и другие страны.

Однако из-за популизма — увольнение десятков тысяч опытных работников отрасли (геологов, инженеров и других), сокращение инвестиций в модернизацию, устаревшее оборудование — уменьшение добычи и коррупцию Венесуэла выпало из первой пятерки нефтедобывающих стран мира. Венесуэла владеет самыми большими в мире подтвержденными запасами нефти. За ней следуют Саудовская Аравия, Иран и Канада. Венесуэла имеет в пять раз больше нефти, чем, например, США. Так что не сложно представить, что будет с мировыми ценами после возвращения венесуэльской нефти на рынок, и как это отразится на доходах России.

Николас Мадуро занимал должность вице-президента во время правления Уго Чавеса. После его смерти в 2013 году Мадуро стал президентом Венесуэлы. Уже в следующем году США ввели первые персональные санкции из-за насильственного подавления протестов. В 2017 году, в первый президентский срок Трампа, США санкционировали государственную нефтяную компанию Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA Выборы в 2018 году, на которых снова «победил» Мадуро, Запад не признал, введя новую волну санкций.

Спецоперация США: Трамп не получит Нобелевскую премию мира

С 2018 года Запад не признает Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы. В 2019 году временным президентом страны Запад признал оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. После выборов в 2024 году оппозиция объявила о победе Эдмунда Гонсалеса. Он баллотировался вместо лидера Марии Корины Мачадо, которой запретили участвовать в выборах. В октябре 2025 года она получила Нобелевскую премию мира «за непрерывную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы…», которую посвятила Трампу.

После начала ударов США по целям в Венесуэле, учитывая военные объекты, многие дописывали в соцсетях, что теперь шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира, к чему он так стремится, почти равны нулю. Тогда же президент США сообщил в своей соцсети Truth Social о захвате Мадуро и его жены, позже опубликовав фото Мадуро с завязанными глазами и наручниками на руках, одетого в серый спортивный костюм, на борту следующего в Нью-Йорк большого десантного корабля USS Iwo Jima. В понедельник, 5 января, в федеральном суде Манхэттена ему предъявят обвинения.

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Дэна Кейна, ночная операция США в Венесуэле получила название «Абсолютная решительность». Позже в субботу, 3 января, на пресс-конференции Трамп заявил, что американские военные были готовы ко второму раунду ударов. Однако сейчас, по его словам, в этом, вероятно, уже нет нужды, потому что Мадуро удалось захватить.

«У нас было много вертолетов, самолетов, много-много людей (элитное подразделение спецназначения армии США „Дельта Форс“ — Ред.), принимавших участие в этой борьбе. Мы будем управлять страной, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и благоразумный переход (власти — Ред.)», — заявил Трамп, добавив, что уполномочит американские нефтяные компании взять под свой контроль нефтяную инфраструктуру Венесуэлы, которые инвестируют в модернизацию миллиарды долларов.

Реакция мира: как Мадуро бросили его друзья

В субботу, 3 января, Министерство юстиции США обнародовало новый обвинительный акт против Николаса Мадуро, его жены и сына, в котором утверждается, что Мадуро и его союзники превратили венесуэльские институции в центр коррупции, подпитываемой наркоторговлей, ради собственной выгоды. Мария Корина Мачадо призвала к немедленному изменению правительства в Венесуэле и приведению на пост президента кандидата от оппозиции Эдмунду Гонсалесу.

По информации Reuters, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России. Эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге также напоминает, что накануне спецоперации США, в пятницу, 2 января, спецпосланник Китая по Латинской Америке встречался с Мадуро.

«В октябре 2025 года Путин подписал соглашение о 10-летнем стратегическом партнерстве с Венесуэлой. Оба (партнерство с Китаем и Россией — Ред.) ничего не стоят», — добавляет Нико Ланге.

В официальном заявлении своего МИДа Китай решительно осудил «явное применение силы США против суверенного государства Венесуэла и действия против его президента». «Такие гегемонистские действия США серьезно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы, а также угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском регионе», — говорится в сообщении МИД КНР.

В МИД России сообщили, что в телефонном разговоре с Делси Родригес, который, по сообщению Reuters, находится в России, Сергей Лавров выразил «твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии». Однако на этом «поддержка» России и Китая заканчивается. Эксперты сомневаются, что Москва или Пекин предоставит режиму Мадуро какую-нибудь помощь, чтобы удержать его власть. Вместе с этим аналитики также не уверены, достаточно ли одного устранения Мадуро для прихода к власти оппозиции.

«Там все еще остается его внутреннее окружение. Сейчас элементы этого внутреннего круга пытаются претендовать на представительство венесуэльского народа, осуждают США и пытаются бороться за наследство режима Мадуро», — сказал в комментарии CNN старший научный сотрудник Chatham House по вопросам Латинской Америки Кристофер Сабатини.

Однако больше всего США, очевидно, смутила реакция ООН и европейских стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность военными действиями США в Венесуэле. По его мнению, они создают опасный прецедент. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также заявил, что действия США нарушают принципы международного права по применению силы. На это сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети Х упрекнул европейских союзников, призвав их взять себя в руки.

«Вам следует праздновать смерть нелегитимного наркотеррористического диктатора, связанного с Хезболлой и Путиным. Он украл выборы, поддерживает международный терроризм и является наркотеррористом наркоторговцем», — дописал Линдси Грэм.

Впрочем, эксперты отмечают еще и стремление администрации Трампа получить доступ к нефтедобывающей отрасли Венесуэлы. Еще до прихода к власти Уго Чавеса американские нефтяные компании присутствовали на нефтяном рынке Венесуэлы из-за совместных предприятий, инвестиций и т.д. Однако уже при президентстве Уго Чавеса их вытеснили Россия, Китай и другие.

«Президент предложил несколько вариантов выхода, но в течение всего этого процесса был очень четким: наркоторговля должна быть приостановлена, а украденная нефть должна быть возвращена в США. Мадуро — самый первый человек, который убедился, что президент Трамп серьезно относится к своим словам», — дописал в субботу, 3 января, в соцсети Х вице-президент США Джей Ди Вэнс.