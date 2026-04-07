Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН по открытию Ормузского пролива — детали

Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН по Ормузскому проливу

Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию, которая предусматривала возобновление коммерческого судоходства через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Об этом пишет New York Post.

Во время голосования документ поддержали 11 стран-членов Совбеза, две выступили против, еще две воздержались. В то же время, решение не было принято из-за позиции России и Китая, которые воспользовались правом вето как постоянные члены Совета Безопасности.

Именно их блокировка фактически сорвала попытку международного сообщества восстановить свободное судоходство в стратегически важном регионе, где в последнее время сохраняется напряженная ситуация.

Ормузский пролив — критически важный мировой транспортный коридор

Ормузский пролив является критически важным транспортным коридором, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Любые ограничения движения судов в этом районе могут иметь серьезные последствия для глобальной экономики и энергетических рынков.

Именно через Ормузский пролив проходит около 20% мирового потребления нефти. Ее длительная блокировка может привести к глобальному энергетическому кризису.

Ранее Иран выдвинул новое условие для прекращения войны. Тегеран хочет, чтобы международно признали его суверенитет над Ормузским проливом.