Россия и Китай заключили новые соглашения: о чем договорились

Китай и Россия / © Associated Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пекин, где провел официальную встречу с главой КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов о сотрудничестве в сфере энергетики, космоса и высоких технологий.

Об этом пишут РосСМИ.

Мишустин передал Си Цзиньпиню «искренние поздравления от Владимира Путина» и отметил стратегическое партнерство двух стран.

Россия и Китай заключили около десяти соглашений — от спутниковой навигации и сельского хозяйства до использования ядерных материалов.

Отдельно обсуждались совместные проекты по освоению энергетических месторождений, производству высокотехнологичного оборудования, исследованию Арктики, а также программы в области космоса, включая участие в освоении Луны.

«Важно продолжать создавать благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций и поддерживать наши совместные проекты», — заявил Мишустин.

Помимо встречи с Си Цзиньпином Мишустин провел переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в городе Ханчжоу.

Согласно совместному коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств, Москва и Пекин намерены развивать сотрудничество в Арктике, в частности, в пределах Северного морского пути.

В документе, обнародованном после переговоров, отмечено, что российско-китайские отношения «не носят блоковый или конфронтационный характер» и «не направлены против третьих стран».

Стороны также договорились «надлежащим образом реагировать на внешние вызовы» и развивать партнерство во всех областях.

Китай стремительно укрепляет свое экономическое и политическое влияние в Центральной Азии, постепенно вытесняя Россию из региона, который Москва долгое время считала своей сферой доминирования. Пекин активно инвестирует в транспортную и энергетическую инфраструктуру Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, развивая торговые маршруты в Европу.

В частности, Китай сосредоточился на развитии так называемого «Среднего коридора» — транспортного пути через Центральную Азию и Каспийское море, позволяющее сократить зависимость от российских транзитных путей. Между тем, Россия, ослабленная войной против Украины и западными санкциями, постепенно теряет экономическое влияние в регионе.

Аналитики считают, что такая стратегия Пекина имеет и геополитический подтекст — в случае конфликта с Западом Китай сможет обеспечить стабильный экспорт товаров, минуя морские блокады.