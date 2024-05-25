Россия и КНДР готовят масштабную военную провокацию перед выборами в США — NBC News

Время провокации может быть разработано таким образом, чтобы вызвать волнение в другой части света.

Россия и Северная Корея могут подготовить масштабную военную провокацию в октябре. Ее, скорее всего, планируют провести перед президентскими выборами в США, запланированными на начало ноября.

Об этом сообщает NBC News.

По данным издания, официальные лица США готовятся к тому, что КНДР потенциально прибегнет к наиболее провокационным военным действиям за последнее десятилетие перед выборами в Соединенных Штатах.

Несколько американских высокопоставленных чиновников рассказали журналистам, что Пхеньян, вероятно, осуществит это по настоянию российского диктатора Владимира Путина.

По их данным, время провокации может быть разработано таким образом, чтобы вызвать волнение в другой части света, когда "американцы будут решать, отправлять президента Джо Байдена или бывшего президента Дональда Трампа обратно в Белый дом".

"Мы не сомневаемся, что Северная Корея в этом году будет провокационной. Вопрос только в том, насколько это будет эскалацией", – сказал представитель американской разведки.

Издание пишет, что администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что усиление военного альянса между Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном может значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна и усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что в ближайшие недели российский диктатор посетит Северную Корею и встретится с Ким Чен Ыном. Официальные лица США считают, что они укрепят новое соглашение о расширении передачи военных технологий Пхеньяну.

В разведке США считают, что Путин предоставляет Северной Корее технологию создания ядерных подлодок и баллистических ракет в обмен на отправку Пхеньяном России большого количества боеприпасов для применения в войне против Украины. Вероятно, КНДР снабжает РФ больше боеприпасов, чем Европа предоставляет Украине, включая миллионы артиллерийских снарядов.

В последние месяцы КНДР продолжала развивать свою ракетную программу, включая испытания твердотопливного двигателя для гиперзвуковой ракеты.

Напомним, министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил об и информации от британской и американской разведок о том, что Китай начал предоставлять России летальное оружие для войны против Украины.