Россия и КНДР открыли новый путь через границу: по мосту уже поехали грузовики

Россия и КНДР открыли первый автомобильный мост / © AP

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Россия и Северная Корея открыли первый автомобильный мост через реку Туманная, соединивший две страны. В Москве и Пхеньяне событие назвали важным этапом углубления стратегического партнерства.

Об этом говорится в материале South China Morning Post.

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Двухполосным мостом длиной около одного километра уже проехали первые грузовики, украшенные флагами двух стран. Премьер-министры РФ Михаил Мишустин и КНДР Пак Тхе Сон присоединились к церемонии открытия по видеосвязи.

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Строительство началось в апреле прошлого года после того, как проект был согласован во время визита Владимира Путина в Северную Корею 2024 года.

По словам Мишустина, ежедневно по мосту смогут проезжать до 300 автомобилей. Его соединят с федеральной дорожной сетью России и транспортным коридором от Владивостока до Санкт-Петербурга.

Грузовые перевозки должны начаться сразу после открытия. До конца года мост планируют полностью ввести в эксплуатацию, после чего им смогут пользоваться и пассажиры.

"Я убежден, что расширение трансграничной транспортной инфраструктуры даст мощный импульс дальнейшему развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества", - заявил Мишустин.

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Он назвал открытие «подлинно историческим событием», а сам мост – «новым символом дружбы».

До этого между Россией и КНДР существовало прямое авиационное и железнодорожное сообщение, но полноценного автомобильного перехода не было. Для проезда транспорта по специальной договоренности использовали железнодорожный мост, открытый в 1959 году.

Сотрудничество России и КНДР во время войны

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину связи Москвы и Пхеньяна существенно усилились. В частности, КНДР направила тысячи военных в Курскую область России для участия в боевых действиях против украинских сил.

Мишустин вспомнил об этом во время церемонии, заявив о «корейских героях, которые совсем недавно сражались бок о бок с нашими солдатами и защищали русскую землю».

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Ранее ГУР подтвердило передачу России около 50 ракет KN-23, KN-24 и KN-30 (Hwasong-11C) по состоянию на июль 2026 года. Пусковые установки в Воронежской области потенциально могут бить по семи областям Украины — Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской.

Напомним, аналитики ISW предположили, что Россия использует небольшое количество северокорейских баллистических ракет KN-23 для ударов по Украине, испытывая их и пытаясь повысить точность наведения после предварительных сбоев. Это позволяет Кремлю усиливать обстрелы без истощения собственных запасов дефицитных ракет.

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