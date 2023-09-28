Россия и КНДР продолжают переговоры о поставках оружия — Госдеп

Соединенные Штаты не раз говорили о том, что Россия и КНДР договариваются об оружии.

В Вашингтоне уверены, что российский диктатор Путин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ином договаривался о снабжении оружием для продолжения войны против Украины.

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Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

Он отметил, что Соединенные Штаты не раз говорили о том, что Россия и КНДР договариваются об оружии.

"Мы неоднократно говорили об этом и предупреждали, что переговоры об оружии между Россией и КНДР почти наверняка имели место во время поездки Ким Чен Ина в Россию. И мы считаем, что они продолжаются", — сказал Миллер.

Спикер Госдепа отметил, что стороны могут договариваться об обмене, в частности, КНДР нужны российские технологии, а России оружие. Миллер заявил, что это подорвет глобальный режим нераспространения и будет нарушать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, за которые Россия тоже голосовала.

"Поэтому мы призываем КНДР придерживаться того, о чем она публично заявляла, и воздержаться от поставок оружия России", — заявил Миллер.

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея может ввести односторонние санкции против Москвы на фоне недавнего саммита между Северной Кореей и Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что диктатор Путин планирует посетить Северную Корею по приглашению Ким Чен Ина.

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