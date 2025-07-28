Россия и НАТО: обострение в Балтийском море неизбежно?

Балтийский флот РФ / © Associated Press

Реклама

Европа должна готовиться к дальнейшему обострению конфликта с Россией в Балтийском море . Речь идет о значительном усилении "сопровождения российских теневых танкеров флотом РФ в Северном и Балтийском морях", - отметил Хельге Адрианс (Helge Adrians) из Берлинского фонда науки и политики (SWP) в интервью DW. По его анализу, "дальнейшее обострение конфликта с Россией в Балтийском регионе может произойти в скором времени". Эксперт по безопасности, среди прочего, ссылается на последний пакет санкций ЕС, введенных в отношении российского экспорта газа и нефти.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В то же время Россия продолжает наращивать военное присутствие в регионе Балтийского моря, в частности, во внутренних водах Ладожского озера вблизи российского Санкт-Петербурга, отмечает Адрианс в исследовании SWP.

Реклама

Более 60 проверок у побережья Дании

Между тем, Дания уже с начала года усилила контроль за так называемыми теневыми танкерами, которые, как считается, работают по российским заказам и часто имеют скрытую структуру собственности.

Датская морская администрация (Danish Maritime Authority, DMA) подтвердила DW, что с февраля было проверено более 60 нефтяных танкеров вблизи датского прибрежного города Скаген. Среди них, вероятно, были и суда так называемого российского теневого флота.

Два из них были задержаны из-за "проблем, связанных с безопасностью на море, охраной окружающей среды и защитой моряков", отметили в датском ведомстве.

Такие меры политически согласуются с санкциями ЕС в отношении российской сырьевой экономики, обеспечивающей агрессивную войну Москвы против Украины.

Реклама

Теневой флот РФ: риск для окружающей среды

Однако согласно международному морскому праву, прибрежные государства должны гарантировать свободное судоходство. Порог, до которого такая страна, как Дания, может контролировать судно в своей исключительной экономической зоне на море, задерживать его и, в конце концов, препятствовать его дальнейшему движению, очень высоко, объясняет Кристиан Бюгер из Копенгагенского университета в интервью DW.

Он считается нарушенным, "если у судна нет флага или, например, если вчера судно плавало под флагом Панамы, а сегодня - под флагом Либерии. Тогда органы власти могут считать, что оно фактически не принадлежит ни одному государству". А это, в свою очередь, запрещено международным морским правом. Также при наличии угрозы для окружающей среды государство может прибегать к таким мерам контроля.

Датская морская администрация, устанавливая ограничения для судов возле Скагена, ссылается, в частности, на стандарты безопасности и охраны природы. "Меры предпринимаются в ответ на движение старых судов, которые транспортируют нефть датскими проливами, что свидетельствует о повышенном риске и является причиной для беспокойства безопасности на море, моряков и окружающей среды", - отметили в ведомстве.

"Динамика провокаций" с Россией

Однако Россия считает эти причины только поводом. В конце мая Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил, что Россия будет защищать судоходство "всеми законными средствами", при этом рассматривается возможность использования сил безопасности на судах по поручению России.

Реклама

Кристиан Бюгер из Копенгагенского университета предупреждает об эскалации конфликта в Балтийском регионе: "В конце концов сейчас обе стороны пытаются проверить, как реагирует другая сторона", - подчеркнул Бюгер в разговоре с DW.

Европа должна "подготовиться к динамике провокаций со стороны России, которая будет проходить не только на море". "Я считаю, что мы будем все чаще наблюдать использование дронов", - предположил Бюгер, опубликовавший в июле новое исследование о международной политике в глобальных океанских регионах (Politics of Global Ocean Regions).

Все больше дронов в Балтийском море и над ним?

Дания, например, уже приобрела у американского производителя десять так называемых парусных дронов для морского наблюдения. "Это очень гибкие платформы, которые можно оснастить разными электронными разведывательными датчиками, а также камерами", - отмечает Бюгер.

В то же время он и его команда исследователей фиксировали появление все большего количества дронов неизвестного происхождения, предполагая, что они происходят из России. "Очень вероятно, что таких случаев будет еще больше, – сказал Бюгер в интервью DW. – Можно представить, что в случае повреждения дронов ветроэлектростанции может произойти эскалация". Исследователь из Копенгагена предупреждает: "И мы можем увидеть такое, скорее всего, уже в этом году".

Реклама

Автор: Франк Гофманн.