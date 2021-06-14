Россия и США увеличили количество ядерного оружия, готового к применению — отчет SIPRI

РФ и США обладают 90% мирового арсенала ядерного вооружения.

В мире увеличивается количество ядерных боеголовок, находящихся на вооружении оперативных сил ядерных держав.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованного 14 июня, передает Deutsche Welle.

За последний год количество таких боеголовок увеличилось с 3720 до 3825. Из них почти все принадлежат России или США (около двух тысяч единиц) и находились в состоянии повышенной оперативной готовности. В то же время в целом на начало 2021 года в арсенале ядерных государств находилось 13080 единиц ядерных вооружений, на 320 меньше, чем годом ранее.

90% этого оружия обладают США и Россия. Остальные распределены между Китаем, Францией, Великобританией, Пакистаном, Индией, Израилем и Северной Кореей.

Россия увеличила свой общий военный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок. Преимущественно это произошло за счет развертывания межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования с несколькими межконтинентальными боеголовками, а также баллистическими ракетами подводных лодок. Все остальные семь ядерных государств также разрабатывают или внедряют новые системы вооружений или заявили о своем намерении это сделать.

"Продолжение нового договора СНВ-3 (Договора о стратегических наступательных вооружениях) между Россией и США в феврале этого года пусть и стало облегчением, но перспективы дополнительного двустороннего контроля над ядерными вооружениями между ядерными сверхдержавами остаются низкими", — заявил младший научный сотрудник программы SIPRI с ядерного разоружения и контроля над вооружениями Ханс М. Кристенсен.

SIPRI

Напомним, на территории временно оккупированного Крымского полуострова Российская Федерация готовится к размещению ядерного оружия. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран. По его словам, действия России на аннексированном полуострове несут угрозу как для Украины, так и для Турции и всего континента.

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