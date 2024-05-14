Россия и Запад ведут ограниченное сотрудничество: в чем оно заключается

Запад и Россия ведут ограниченное сотрудничество в Арктике, несмотря на охлаждение отношений и полномасштабную войну против Украины.

Несмотря на глубокую заморозку отношений между Россией и западными странами после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, Запад все же имеет ограниченное сотрудничество с Москвой через Арктический совет.

Об этом пишет Reuters.

Когда в марте арктические страны имитировали большой разлив нефти во время учений у северного побережья Норвегии, Россия также приняла в них участие. Это был тот редкий знак сотрудничества между Москвой и Западом, который подчеркивает особый статус полярного региона.

"У нас была хорошая коммуникация со всеми государствами, включая Россию, РФ также предложила помощь, и мы ее приняли (Россия имитировала отправку двух кораблей на обучение – ред.)", — сказал Оле Кристиан Бьеркемо, глава рабочей группы Арктического совета по вопросов предотвращения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, руководившей учениями.

В состав Арктического совета входят все восемь арктических стран – США, Канада, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия и Россия – и она занимается разнообразными вопросами, от загрязнения и экономического развития до поисково-спасательных миссий.

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Семь западных стран, являющихся членами военного альянса НАТО, приостановили сотрудничество с Москвой после ее вторжения в Украину. На стоп поставили треть из 130 проектов Совета по прямому участию России. По словам дипломатов, прекращение работы Рады в целом поставило бы под угрозу безопасность в Арктике и подорвало усилия по борьбе с изменением климата в регионе, где потепление происходит в четыре раза быстрее, чем в остальном мире.

Норвегия, которая взяла на себя двухлетнее председательство в Раде в мае прошлого года, заявила, что хотела бы избежать такого результата.

"Главной целью норвежского председательства было убедиться, что структура выживет, потому что мы не можем позволить себе потерять ее", — сказала заместитель министра иностранных дел Норвегии Мария Вартерессиан в интервью Reuters.

Совет, основанный в 1996 году, уже давно рассматривается как ключевая арена для сотрудничества между Западом и Россией, производя обязывающие соглашения о защите и сохранении окружающей среды. Россия составляет примерно треть всего арктического региона и на нее припадает около 70% экономической активности в высоких широтах.

"Мы знали, что это председательство будет чрезвычайно сложным и трудным", — сказал норвежец Мортен Хеглунд, глава группы высших арктических должностных лиц, перед которым сейчас стоит задача сбалансировать отношения между западными членами Совета и Россией.

В начале войны в Украине многие полярные эксперты провозгласили конец "исключительности" Арктики — концепции времен холодной войны, которая характеризует Арктику как настолько уникальное место благодаря своей географии и истории, что она не склонна к определенной геополитической напряженности и поэтому является ареной для мирного сотрудничества.

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Некоторые недавние события усилили пессимизм экспертов. В сентябре прошлого года Россия вышла из Баренц-Евро-Арктичного совета, еще одного арктического регионального форума. А в феврале Россия приостановила ежегодные добровольные взносы в Арктический совет, ссылаясь на необходимость возобновления "реальной работы" с участием всех стран-членов.

Однако в феврале Секретариат Арктического совета заявил, что возобновит заседание рабочих групп по вопросам экологии и безопасности в виртуальном формате с участием России, и некоторые аналитики увидели в этом основания для надежды.

"То, что мы видим во время председательства Норвегии, показывает, что сотрудничество все еще возможно", — сказал Павел Девяткин, московский исследователь из американского аналитического центра Арктического института.

Рабочая группа Совета, занимающаяся мониторингом климата и окружающей среды региона, вскоре опубликует три отчета – об изменениях климата Арктики, загрязнении микропластиком и радиоактивности, – публикация которых была отложена из-за войны в Украине. Отчет о радиоактивности требовал значительного вклада со стороны Москвы, поскольку он имеет российского соавтора и содержит большое количество российских данных, сказал Рольф Родвен, исполнительный секретарь рабочей группы Программы мониторинга и оценки Арктики.

Норвегия и Россия имеют общую арктическую границу и сотрудничают по практическим вопросам, таким как управление рыболовством в Баренцевом море – работа, которая продолжается с момента вторжения в Украину. Чиновники говорят, что прагматичное сотрудничество на техническом или научном уровне может быть правильным решением, но контакты на политическом уровне в Раде немыслимы, пока идет война.

"Мы должны адаптироваться к новой реальности. Мы должны признать... что это другая реальность, чем четыре года назад. Она, безусловно, не будет ничем похожа на ту, что была раньше", — добавил норвежец Мортен Хеглунд.

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