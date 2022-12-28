Россия идет к изоляции: как от Путина и агрессоров отвернулся весь мир

Президент России Владимир Путин все глубже оказывается в международной изоляции. Запад не обращает внимания на намеки Кремля о готовности к переговорам и усиливает давление.

Администрация президента США Джо Байдена работает над признанием России "страной-спонсором терроризма". Европарламент уже проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма. Подобные решения приняли НАТО, Нидерланды и Польша. Кроме того, американские конгрессмены выступили с инициативой по исключению России из Совета безопасности ООН.

Еженедельный журнал The Week поместил на свою обложку президента РФ Владимира Путина среди лиц уходящего 2022 года. Американская и британская версии издания изобразили Путина изгоем. В первом варианте запятнанный кровью портрет российского диктатора висит на дереве, тогда как лидеры Запада празднуют Рождество с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В британской версии Путин в военной форме пытается разрушить снеговик в сине-желтых шапке и шарфе.

Все больше стран отворачиваются от России, на этом фоне Кремль увеличивает контакты с государствами СНГ и авторитарными режимами типа Ирана и КНДР.

ТСН.ua собрал мнения экспертов о перспективах международной изоляции Кремля.

Путина унизили на двух саммитах

Президента России Владимира Путина публично унизили на двух саммитах, после чего кремлевский лидер принял пакет "самоубийственных" решений, рассказал публицист и социолог Андрей Пионтковский.

Пионтковский напомнил, что в сентябре-октябре было два саммита — Шанхайская организация сотрудничества в Самарканде и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

"В Самарканде на саммите ШОС его публично "выпороли" Си и Моди. Они на глазах всего мира читали нотации, что так себя не ведут люди в 21 веке, особенно недопустим ядерный шантаж. Ядерный шантаж вызвал резкую реакцию не только США, но и Китая, и Индии. А затем он поехал в Астану. Там помельче были коллеги, так называемый саммит СНГ, но там он даже большим унижениям подвергся. Совершенно казалось бы верные вассалы Рахмон и Бердымухаммедов говорили - Владимир Владимирович, что же вы продолжаете вести себя с нами как с союзными республиками? Мы же давно уже никакие не союзные республики", — напомнил он.

По словам Пионтковского, Путин, вернувшись в Москву, принял пакет "самоубийственных решений" – мобилизация, аннексия территорий четырех областей Украины, а также подрыв обеих "Северных потоков".

Отметим также, что мировые лидеры бойкотировали российскую делегацию на саммите G20, проходившем на Бали 15 ноября. Президент РФ Владимир Путин не поехал на саммит, а отправил главу МИД Сергея Лаврова. В ходе саммита G20 Сергея Лаврова проигнорировали почти все представители других государств. Он встретился только с одним дипломатом – министром иностранных дел Китая Ван И.

Лавров уехал с саммита G20 за час до массированных обстрелов Украины.

Кремль проявил "невиданную активность"

Россия, чтобы компенсировать отсутствие реальных международных побед, развила активность на постсоветском пространстве, отмечает российский правозащитник и блогер Марк Фейгин.

Он прокомментировал неформальный саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге 26 декабря, где участники подвели итоги сотрудничества 2022 года, а Путин заявил о разногласиях между членами СНГ.

"Кроме Лукашенко, собрались основные лица из Центральной Азии, Азербайджан, Армения представлены. Путин проявляет невиданную активность. За последние месяц-полтора они собираются в более широком или более узком составе – ОДКБ, ШОС в Самарканде, ЕврАзЭС", — рассказал Фейгин в разговоре с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

По его словам, "активность бешеная на направлении бывшего СССР".

"При том, что Путин всегда всех куда-то втягивает – то в газовый союз звал Казахстан и Узбекистан, то активно предпринимает усилия по направлению Армения-Азербайджан, пытается играть на ситуации, что он может управлять", – добавил блогер.

В свою очередь Алексей Арестович отметил, что Путин потерял международное влияние и в значительной степени изолировал Россию.

"Он вынужден опираться на ресурсы, которые ему доступны. СНГ частично от него зависит, он действует в том поле, которое доступно. Во-вторых, он изображает до конца года отсутствие послания Федеральному собранию, отсутствие встреч с крупным бизнесом, отсутствие выступлений, пятое-десятое, он демонстрирует внешнеполитическую активность, стремясь показать прежде всего "дорогим россиянам", что не изолированы или изолированы не до конца, и он рукопожатен, решает какие-то вопросы и прочее", — объяснил Арестович.

Советник ОПУ напомнил, что 30 декабря – день 100-летия СССР.

"Здесь нельзя не показать, что пусть в таком неоднозначном виде, но СССР жив. Активность идет, это бывший Советский Союз, все жмут руки, все встречаются, говорят, а лидером этого по-прежнему остается Москва. Человек пытается управлять тем ресурсом, который есть", — отметил он.

Три главных союзника России в войне

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал союзниками России в войне против Украины Иран, Беларусь и КНДР.

"Иран (дроны/ракеты), Северная Корея (амуниция/оружие), Беларусь (инфраструктура/территория/техника). Фактически и юридически подтверждены союзники России в формате оккупационной войны, массовых убийств гражданского населения и умышленного разрушения городов Украины. Будет солидарная ответственность", – отметил он.

Как известно, Россия осенью начала активно запускать по Украине иранские дроны Shahed-136. Оккупанты их перекрасили и переименовали в "Герань". Главной мишенью дронов-камикадзе стала энергетическая инфраструктура Украины. Первоначально Иран категорически отрицал, что передал России свои беспилотники. Впоследствии в МИДе Ирана признали, что это их беспилотники, однако заявили, что несколько дронов якобы продали России еще до 24 февраля.

По информации украинской разведки, Россия ведет переговоры с Ираном по закупке баллистических ракет, чтобы пополнить свои запасы.

В свою очередь, Северная Корея, по данным разведки США, тайно поставляет в Россию боеприпасы, которые затем могут использоваться в войне против Украины.

"В сентябре КНДР публично возразила, что намерена поставлять боеприпасы России. Однако наша информация указывает на то, что КНДР тайно поставляет для войны России в Украине значительное количество артиллерийских снарядов, одновременно скрывая настоящее назначение поставок оружия, пытаясь сделать так, стран Ближнего Востока или Северной Африки", — заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Руководство КНДР прогнозированно отвергает все обвинения.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Иран и КНДР не обладают достаточным объемом вооружения и техники, чтобы обеспечить Россию.

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