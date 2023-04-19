Россия импортирует микросхемы и компоненты для оружия через другие страны: в NYT назвали, какие именно

Однако это низкокачественные электронные составляющие, из-за которых российское оружие менее точно и надежно.

Возможности ОПК России потерпели существенный удар из-за западных санкций, и из-за дефицита микросхем стало сложнее изготовлять высокоточное оружие, однако государство до сих пор получает доступ ко многим электронным компонентам.

Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Так, обходить санкции России помогают ряд стран, среди которых Китай, Армения и Казахстан.

Американские официальные лица утверждают, что введенные вместе с правительствами 38 других стран жесткие санкции против России нанесли серьезный ущерб ее военному потенциалу. Ограничения также привели к увеличению расходов страны-агрессора на закупку необходимых электронных компонентов.

По данным куратора экспортного контроля США в Бюро промышленности и безопасности Минторга Алана Эстевеса, санкции очень эффективно мешают возможностям россиян поддерживать и восстанавливать их вооруженные силы. В то же время Эстевес отметил, что РФ адаптируется к новым ограничениям, а Соединенные Штаты со своей стороны адаптируют санкции, чтобы помешать стране-агрессору их обходить.

Хотя прямая продажа микросхем из США и союзников в Россию упала до нуля, Москва до сих пор имеет возможность получать необходимые компоненты с помощью других стран. Отмечается, что это низкокачественные электронные составляющие, из-за которых российское оружие менее точно и надежно.

В статье говорится, что сразу после введения санкций в начале полномасштабного вторжения в Украину Россия увеличила импорт из Китая. Она могла закупать там электронные компоненты. Авторы материала обратили внимание, что еще за год до вторжения китайские компании продали клиентам по всему миру 1,15 трлн чипов. Китай, не входящий в санкционный режим, покупал все более сложные микросхемы.

Американские и европейские чиновники озабочены тем, что Россия получает товары из США и ЕС, перенаправляя их через Армению, Казахстан и другие страны Центральной Азии. В одном из утвержденных печатью Бюро промышленности и безопасности США документов указано, что в 2022 году Армения импортировала из Соединенных Штатов на 515% больше микросхем и процессоров по сравнению с 2021 годом. В то же время импорт этих товаров в Армению из ЕС вырос на 212%.

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В другом документе Бюро промышленности определило восемь категорий микросхем и компонентов, которые считаются критически важными для разработки российского оружия. В частности, речь идет о так называемой программируемой вентильной решетке, найденной в одной из моделей российской крылатой ракеты Х-101.

Помощник секретаря по контролю за экспортом в Бюро промышленности Мэтью С. Аксельрод подчеркнул, что санкции существенно снизили закупку Россией электронных компонентов, однако некоторые страны используют это для собственной выгоды и продают Москве необходимые микросхемы.

Напомним, ранее в Минфине США заявили, что введении против России санкции очень сильно ударили по ее армии, у которой начались большие проблемы с военной техникой для ведения войны против Украины.

Однако, как стало известно еще в январе, несмотря на санкции, по меньшей мере в три оборонные предприятия России попадают микрочипы, которые производят компании в Нидерландах.

ЕС готовится ввести новый пакет санкций против России

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