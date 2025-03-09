Россия, Иран и Китай проведут новые совместные военно-морские учения: что о них известно

Россия, Китай и Иран регулярно проводят совместные военно-морские учения в Персидском заливе.

В понедельник, 10 марта, начнутся военно-морские учения "Пояс безопасности-2025" сил России, Ирана и Китая. Их корабли соберутся в иранском порту Чабахар.

Об этом говорится в сообщении агентства tasnimnews.

Стороны планируют отработать "борьбу с пиратством, терроризмом, обмениваться информацией о морских операциях по спасению" и в целом расширять свое военное сотрудничество.

Об учениях, которые будут называться "Пояс безопасности-2025", сообщило также министерство обороны Китая в WeChat.

В 2022 году такие учения проходили в январе, за месяц до начала полномасштабной войны в Украине.

Аналогичные учения также продолжались в 2019, 2023 и 2024 гг.

Тем временем в захваченном Мариуполе россияне провели военные учения Шторм-2025. Участниками такого мероприятия стали представители силовых структур псевдообразования ДНР с привлечением гражданского населения.

Читайте также: