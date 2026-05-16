Путин и Европа

Россия ищет возможности для прямых переговоров с Европой в то время, когда экономика государства-агрессора разрушается, а оккупационная армия не получает достижений на поле боя. Поэтому европейские союзники Украины не должны клевать на приманку Кремля, нужно взамен усилить санкции.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Bloomberg.

«Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас самое время оказывать давление на Россию», — сказал он.

Цахкна заявил, что президент России Владимир Путин исчерпывает свои возможности для агрессивной войны, а пакеты западных экономических санкций дают результат. Российское вторжение не достигло значительного прогресса, а Украина наносит значительные удары по российским нефтедобывающим и судоходным объектам глубоко внутри территории государства-агрессора.

Эстонский министр также указал на растущее разочарование внутри России из-за перебоев с мобильным интернетом и экономических трудностей, а также на сокращенный военный парад ко Дню Победы, который Москва провела 9 мая, как на потенциальные признаки уязвимости.

«Все понимают, что сейчас самое время давить на Россию. В более широком смысле мы видим, что Россия сейчас находится в нестабильном положении», — добавил он.

Европа в основном осталась в стороне от дипломатии по мирному урегулированию в Украине, несмотря на то, что она все больше берет на себя основную часть расходов на поддержку Киева.

В ситуации, когда усилия США зашли в тупик, а внимание Вашингтона поглощено войной в Иране, европейские союзники могут взять на себя инициативу в переговорах.

Однако Цахкна назвал такое мышление «очень опасным».

Напомним, президент Финляндии Александер Стубб считает, что время для возобновления диалога между странами Европы и Россией приближается. По его словам, позиция Украины является сильной, а Москва находится в слабой позиции, что создает условия для первых дипломатических шагов.

