Путин снова будет продвигать «Силу Сибири-2» / © Associated Press

Сегодня, 19 мая, президент РФ Владимир Путин направился в Китай на встречу с Си Цзиньпином. Во время этой встречи Путин в пятый раз за четыре года попытается «продать» Си Цзиньпину газопровод.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сегодня россияне надеются, что кризис на энергетических рынках, спровоцированный войной в Иране, заставит Китай согласиться на оплату газопровода «Сила Сибири-2». Это станет пятой попыткой продвижения этой идеи за последние четыре года.

Приближенные к правительству лица сообщили, что Россия делает ставку на потрясение на энергетических рынках, которое должно заставить Китай пойти на уступки. Один из российских чиновников сообщил, что китайцы заинтересовались этой идеей.

Однако пока существенного прогресса в переговорах по строительству газопровода не достигли. Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков подтвердил, что вопрос газопровода «Сила Сибири-2» стоит на повестке дня.

Прогресс в переговорах будет зависеть именно от лидера Китая. Пока нет признаков того, что Россия легко достигнет желаемого соглашения. Из-за сильного давления на свою экономику Россия возлагает все надежды на сотрудничество с Китаем. Война в Иране, развязанная Трампом, может дать Москве шанс изменить баланс отношений.

Все потому, что Китай стремится к энергетической безопасности, а вместо этого имеет перебои с поставками на фоне закрытого Ормузского пролива.

По данным источников, российский «Газпром» сделал китайцам очень выгодное предложение цены на газ, если он будет поставляться по новому газопроводу. Сперва Китай должен будет поддержать его строительство финансово.

Планируется, что газопровод будет пролегать из Сибири в Китай через Монголию. Ранее Китай не хотел продвигать этот проект.

В планах РФ договориться о строительстве газопровода и согласовать цену на газ для Китая до сентября 2026 года. В конце апреля 2026 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава Китайской национальной нефтяной корпорации Дай Хоулян встретились в Пекине, где обсуждали развитие стратегического партнерства.

Путин и Си Цзиньпин должны провести переговоры по этому вопросу 20 мая.

Пекин усиливает связи с Москвой: последние новости

Напомним, что во время сегодняшнего визита российского диктатора Владимира Путина в Китай лидеры обеих стран намерены обсудить двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, а также международные и региональные вопросы.

По словам представителя МИД КНР Го Цзякуня, это будет уже 25-я поездка Путина в КНР. При этом в официальном заявлении Пекина не прозвучало ни одного прямого упоминания об Украине или войне, которую начала Россия.

В Кремле на эту встречу возлагают большие ожидания и называют отношения «стратегическим партнерством особого уровня». Представитель президента РФ, Дмитрий Песков, отметил, что в состав российской делегации войдут чиновники, министры и руководители крупных компаний.

На встрече будет обсуждаться проект газопровода «Сила Сибири-2». Визит Путина намечен на сегодня, 19 мая. Эта поездка состоится вскоре после встречи Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.

В ходе переговоров Трампа и Си Цзиньпина тема войны в Украине почти не поднималась. Пекин кратко вспомнил «украинский кризис». Главными темами встречи стали торговля, Ближний Восток и Тайвань.

Как отмечает аналитик Атлантического совета Джозеф Уэбстер, именно Тайвань может быть скрытым подтекстом сближения Си Цзиньпина и Владимира Путина. Пекин стремится заключить с Москвой новые энергетические договоренности, в том числе расширить мощности нефтепровода.

Россия же пытается убедить Китай ускорить строительство газопровода «Сила Сибири-2» мощностью около 50 миллиардов кубометров. Для Москвы этот проект является способом компенсировать потерю европейских рынков после полномасштабного вторжения в Украину и усилить зависимость Китая от российских энергоносителей.

