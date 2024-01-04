Россия использовала для массированного воздушного удара ракеты Ким Чен Ина — Кирби

КНДР недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько баллистических ракет.

В четверг, 4 января, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби со ссылкой на рассекреченные данные разведки заявил, что в широкомасштабных атаках РФ на Украину использовались ракеты из Северной Кореи.

Об этом сообщает Reuters.

"Наша информация указывает на то, что Корейская Народно-Демократическая Республика недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько баллистических ракет", — сказал Кирби.

В последние дни, по его словам, "российские силы запустили по крайней мере одну из этих северокорейских баллистических ракет по Украине", добавив, что она, кажется, упала в открытом поле.

Соединенные Штаты и их союзники теперь вынесут этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН, поскольку поставки ракет являются нарушением санкций ООН, наложенных на Северную Корею.

Кирби назвал снабжение оружия Северной Кореей России "значительной и тревожной эскалацией" и заявил, что Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против тех, кто способствует соглашениям с оружием. Он также заявил, что Белому дому известно о намерениях России покупать ракеты у своего иранского союзника.

"Мы введем дополнительные санкции против тех, кто работает над содействием этим передачам оружия между Россией и Северной Кореей и Россией и Ираном", — пообещал он.

Напомним, КНДР и Россия используют для торговли оружием специальную экономическую зону.

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