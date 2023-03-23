Россия использует две схемы для обхода санкций: одна легальная, а вторая и основная — нет

В настоящее время крупнейшим потребителем российских нефти и нефтепродуктов Саудовская Аравия.

Россия обходит санкции двумя путями: легально и нелегально. К примеру, нелегальный заключается в том, что РФ поставляет по низким ценам нефть, например, в Китай, в Индию, где она перерабатывается и уже как легальный продукт поставляется в ЕС.

Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Омельченко, по первой схеме сертификаты на нефть, которая загружается из более мелких танкеров из Новороссийска или Туапсе на супертанкеры в Средиземном море, затем пересматриваются. Так нефть может идти под маркой не российской, а азербайджанской, казахстанской или марокканской.

А нелегальная схема заключается в том, что РФ поставляет по низким ценам нефть, например в Китай, в Индию, где перерабатывается и откуда как легальный продукт поставляется в Евросоюз.

"Сейчас крупнейшим потребителем российских нефти и нефтепродуктов является Саудовская Аравия, которая сама производит очень много нефти и нефтепродуктов. Она является крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов также по этой схеме. Просто саудовцы покупают у РФ, а потом уже их перепродают значительно дороже на мировых рынках" – добавил эксперт.

Несмотря на это, санкции работают, а объемы закупок якобы легальных нефтепродуктов в ЕС, по оценкам эксперта, невелики. Спикер настаивает, что такие страны должны подвергаться действию вторичных санкций.

Напомним, что страны G7 отказываются снижать потолок цен на российскую нефть. Президент США Джо Байден заявил, что нет необходимости в корректировке нефтяных санкций, введенных против России.

Между тем Саудовская Аравия на фоне роста спроса на нефть в Азии и Европе хочет повысить цены на сырую нефть.

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