Россия использует космический аппарат для испытания противоспутникового ядерного оружия – WSJ

Развертывание этого оружия в космосе позволит России уничтожить американские правительственные и частные спутники, в частности, группировку Starlink.

Российский спутник "Космос-2553", вращающийся вокруг Земли по необычной орбите, предназначен для испытания компонентов потенциального противоспутникового ядерного оружия.

Об этом сообщило авторитетное издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Космический аппарат был выведен на орбиту Земли 5 февраля 2022 года – незадолго до полномасштабного вторжения в Украину.

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По данным источников, этот спутник тайно действует как платформа для исследований и разработок неядерных компонентов новой системы вооружений, которую Россия еще не развернула. Он не несет ядерного оружия, но американские чиновники связывают его с российской ядерной противоспутниковой программой, которая в последние месяцы вызывает беспокойство администрации Байдена, Конгресса и не входящих в правительство экспертов.

Источники издания утверждают, что развертывание этого оружия в космосе позволит России уничтожить американские правительственные и частные спутники, в частности группировку Starlink, которая стала очень важной для защитников Украины.

Москва официально заявляет, что спутник "Космос-2553" предназначен только для научных наблюдений.

Ранее власти США заявили об "угрозе национальной безопасности" в связи с предполагаемыми планами России разместить ядерное оружие в космосе. Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, республиканец Майк Тернер 14 февраля 2024 года сообщил, что комитет предоставил членам Конгресса данные о серьезной угрозе национальной безопасности США. В то же время, официальные лица утверждают, что непосредственной угрозы для США и их союзников пока нет. Все, что известно об этом читайте в материале ТСН.ua.

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