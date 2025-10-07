Россия использует нефтяные танкеры для диверсионной деятельности: Зеленский предупредил об опасности

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Украинская разведка активно сотрудничает с международными партнерами, чтобы не допустить использования Россией так называемого теневого флота для совершения диверсий и дестабилизации в Европе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 7 октября.

Он сообщил о деталях доклада руководителя Службы внешней разведки (СВР) Олега Иващенко об усилении российской диверсионной деятельности и обходе санкций.

«Теневой флот» как инструмент диверсий

По словам президента, россияне используют танкеры не только для того, чтобы зарабатывать деньги на войну, но и для разведывательной и даже диверсионной деятельности.

Это абсолютно реально прекратить. Даем всю необходимую информацию партнерам и рассчитываем, что противодействие российскому вмешательству будет значительно сильнее», — подчеркнул Зеленский.

Обход санкций и новые задачи для СВР

В ходе доклада были обсуждены конкретные задачи усиления санкционного давления на Россию. В частности, речь шла о схемах обхода санкций, требующих первоочередного перекрытия.

Руководитель СВР Олег Иващенко также доложил об ожидаемых изменениях в дезинформационной тактике России в ближайшее время.

Президент Зеленский поручил Службе внешней разведки активизировать работу с партнерами по тем направлениям, которые могут обеспечить Украине больше реальных поставок необходимого оружия и оборудования.

Напомним, что Москва целенаправленно создает физические и психологические условия для расширения войны. Кремль ведет скоординированную дезинформационную кампанию против НАТО.