- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 13
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия использует нефтяные танкеры для диверсионной деятельности: Зеленский предупредил об опасности
Россия использует «теневой флот» танкеров для диверсий и разведки в Европе. Обсуждено ужесточение санкций.
Украинская разведка активно сотрудничает с международными партнерами, чтобы не допустить использования Россией так называемого теневого флота для совершения диверсий и дестабилизации в Европе.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 7 октября.
Он сообщил о деталях доклада руководителя Службы внешней разведки (СВР) Олега Иващенко об усилении российской диверсионной деятельности и обходе санкций.
«Теневой флот» как инструмент диверсий
По словам президента, россияне используют танкеры не только для того, чтобы зарабатывать деньги на войну, но и для разведывательной и даже диверсионной деятельности.
Это абсолютно реально прекратить. Даем всю необходимую информацию партнерам и рассчитываем, что противодействие российскому вмешательству будет значительно сильнее», — подчеркнул Зеленский.
Обход санкций и новые задачи для СВР
В ходе доклада были обсуждены конкретные задачи усиления санкционного давления на Россию. В частности, речь шла о схемах обхода санкций, требующих первоочередного перекрытия.
Руководитель СВР Олег Иващенко также доложил об ожидаемых изменениях в дезинформационной тактике России в ближайшее время.
Президент Зеленский поручил Службе внешней разведки активизировать работу с партнерами по тем направлениям, которые могут обеспечить Украине больше реальных поставок необходимого оружия и оборудования.
Напомним, что Москва целенаправленно создает физические и психологические условия для расширения войны. Кремль ведет скоординированную дезинформационную кампанию против НАТО.