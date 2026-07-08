Россия использует новый маршрут поставки горючего в Крым: что известно

Горючее / © Associated Press

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Россия начала возить горючее в временно оккупированный Крым морем через Таганрогский залив. На этот шаг россияне пошли, потому что украинская армия регулярно и эффективно обстреливает их привычные сухопутные дороги.

Об этом в эфире «Киев24» сообщил эксперт по геоэкономике и международной торговле Олег Саркиц.

По его словам, в Крыму сейчас фиксируют самую плохую ситуацию с горючим, поскольку Вооруженные силы Украины полностью простреливают пути доставки бензина и дизеля с территории РФ. Речь идет об автомобильной трассе и железнодорожных маршрутах, пролегающих из Ростова через временно оккупированные Мариуполь, Мелитополь и дальше на Джанкой.

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«На Керченском мосту еще после того, как Силы обороны Украины и Служба безопасности Украины эффективно отработала по этому объекту, там запрещены к транспортировке горюче-смазочные материалы. Паромная переправа из Керчи во временно оккупированный Крым тоже простреливается», — отметил Олег Саркиц.

Он также добавил, что из-за опасности на дорогах и мостах Россия переключилась на морской путь из Таганрога. Однако украинская армия начала уничтожать российский транспорт и там.

«За последние 72 часа Силы обороны Украины поразили 21 судно. А 19 из них были именно танкеры теневого флота. Это свидетельствует о том, что Российская Федерация использует эту артерию для того, чтобы обеспечить именно поставки горюче-смазочных материалов в Крым», — заявил эксперт.

Он подытожил, что успешные атаки в Азовском море в очередной раз доказывают отсутствие безопасных путей для обеспечения российских войск на захваченных территориях Украины.

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Топливный кризис в РФ и Крыму — последние новости

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о масштабной спецоперации на временно оккупированных территориях. Под ударами оказались авиабаза «Джанкой», военные склады, логистический хаб и места дислокации операторов беспилотных систем российской армии.

Из-за топливного кризиса в РФ кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала россиян не жаловаться из-за очередей на АЗС и дефицит горючего, а советует вспомнить 90-е.

Несмотря на это, Украина продолжает военную кампанию, которая практически не имеет аналогов в современной истории. Кроме удержания линии фронта, ВСУ наносят удары по тылу РФ более чем на 2500 км вглубь.

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