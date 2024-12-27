Россия использует оборудование немецких и японских компаний для изготовления "Орешника" — FT

Российские производители баллистической ракеты средней дальности "Орешник" используют передовое западное оборудование для производства этого вооружения. В частности, германских и японских компаний.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что два российских института оборонной инженерии, которые, по данным украинской разведки, являются разработчиками "Орешника" — Московский институт теплотехники (МИТ) и концерн "Созвездие" — объявили о наборе рабочих, знакомых с металлообрабатывающими системами немецких и японских компаний. .

В вакансиях Московского института, ведущего заведения по разработке твердотопливных баллистических ракет, отмечается, что компания использует системы японской Fanuc, а также немецких Siemens и Heidenhain. Все три компании создают системы для станков с числовым программным управлением. Они были указаны и в объявлениях концерна "Созвездие", утверждает FT.

В производстве "Орешника", пишет издание, также участвует федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады". На видео, размещенном в начале года, предприятие показало сотрудника, стоявшего перед оборудованием с надписью Fanuc.

Также в статье говорится, что в 2024-м на крупной российской выставке восемь китайских компаний представили 12 моделей станков с числовым программным управлением. Согласно анализу Совета экономической безопасности Украины, 11 этих моделей были оснащены контроллерами японского или немецкого производства.

Анализ российских документов, проведенных FT, с начала этого года в Россию поступило западному оборудованию на не менее $3 млн. В частности, компоненты Heidenhain. Некоторые из покупателей связаны с военным производством. Напомним, Defense Express со ссылкой на материалы из собственных источников заявило, что "Орешник" — старая ракета под новым названием. Как выяснилось, одна из деталей ракеты имела серийный номер и дату производства – 12 апреля 2017 года. Это свидетельствует, что ракета была изготовлена около 2017-2018 годов и хранилась на складе для использования.

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