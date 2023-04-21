Россия использует политиков-радикалов Германии, чтобы остановить помощь для Украины: детали от WP

В феврале немецкие радикалы устроили в Берлине многотысячный протест с требованиями остановить поставки вооружения Украине.

Российские власти используют ультраправых и ультралевых политиков Германии, чтобы остановить военную помощь Украине в войне с РФ.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на полученные европейской разведкой российские документы.

В статье уточняется, что Европейская разведывательная служба узнала о встречах российских официальных лиц с их политтехнологами. В ходе этих встреч чиновники давали задачу создать антивоенные настроения в Европе для ослабления поддержки Украины.

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Такой "план" россиян якобы заработал еще в сентябре 2022 года. В то же время в документах нет данных, подтверждающих общение между российскими политтехнологами и любыми союзниками РФ в Германии.

Авторы материала указали, что Россия для достижения своей цели использовала представителей радикальных германских партий Die Linke и AfD. Так, планировалось "объединить две немецкие фракции с давней пророссийской позицией".

В этом контексте издание обратило внимание, что 25 февраля 2023 года депутат немецкого Бундестага от радикальной пророссийской Die Linke Сахра Вагенкнехт возглавила "протест" в Берлине с участием 30 тыс. человек. Участники мероприятия потребовали остановить поставки оружия в Украину, в частности, танки. На митинге присутствовали и представители AfD.

В полученных разведкой российских документах говорится, что первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко приказал создать из Германии "центр" усилий по подрыву поддержки Украины. Эту информацию взялся опровергать спикер главы Кремля Дмитрий Песков.

"Это на 100% фейк. Мы никогда до этого не вмешивались [во внутренние дела других стран], а сейчас у нас действительно нет времени на это", — уверяет Песков.

Напомним, ранее газета Die Welt со ссылкой на данные Службы военной контрразведки ФРГ сообщила, что российские шпионки через сервис знакомств Tinder вербуют немецких военных и политиков. Цель – получить информацию о Германии и войне в Украине.

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