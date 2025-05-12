Российский танкер / © скриншот с видео

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Россия использует индонезийский порт Каримун для обхода западных санкций, чтобы продавать свою нефть в третьи страны.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Сообщается, что в 2025 году крупнейшим перевалочным пунктом российской нефти стал индонезийский порт Каримун.

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При этом работа терминала не контролируется властями Индонезии — терминал находится в зоне свободной торговли и вне юрисдикции страны.

«Перевалка через Каримун дает возможность российским компаниям обходить санкции. В порту российские нефтепродукты смешивают с нефтепродуктами из других стран происхождения. После этого энергоносители считаются индонезийскими и западные санкции к ним не применяются. Впоследствии нефтепродукты реэкспортируются в Сингапур, Малайзию и Китай», — говорится в сообщении.

Кроме того, в разведке заявили, что с начала 2025 года через Каримун из порта Усть-Луга (Россия) экспортировано 590 тысяч. т мазута (в январе-марте 2024 года — около 100 тыс. т). Кроме того, в 2025 году впервые в порту из России было отгружено около 217 тысяч. т дизеля; 50 тыс. т нефти; 217 тыс. т дизельного топлива.

«В течение марта-апреля 2025 года в Каримун прибыли как минимум три груза на танкерах, находящихся под санкциями ЕС и Великобритании. Посредниками в торговле подсанкционными товарами являются малоизвестные торговые фирмы, которые часто меняют свои названия до прибытия в конечные пункты назначения», — добавили в разведке.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры неоднократно говорили, что они готовы ужесточать санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что страна вводит против государства-агрессорки России самый большой пакет санкций за всю историю их применения.