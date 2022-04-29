Россия использует Приднестровье для контрабанды оружия: разведка оценила ситуацию в регионе

После оккупации Россией Приднестровского региона Молдовы 30 лет назад страна-агрессор использует часть боеприпасов, расположенных там, для боевой подготовки, а часть – для контрабанды.

Кроме того, сегодня Россия готова использовать территорию Приднестровья, как дополнительный плацдарм для агрессии не только против Украины, но и Молдовы.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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Он отметил, что 30 лет назад Россия оккупировала территорию Приднестровья и ежегодно проводит там мобилизационные учения с размещенной на этой территории оперативной группой своих войск.

"Во время учений отрабатываются оборонные и контрнаступательные действия с применением боеприпасов со складов в селе Колбасной. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, – для контрабанды", – рассказал представитель военной разведки.

Он также оценил, что нынешняя ситуация в непризнанном Приднестровье является очевидным сигналом о готовности РФ использовать территорию региона, как дополнительный плацдарм для возможной агрессии против Молдовы.

"Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там сейчас идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы Российской Федерации", – рассказал Скибицкий.

"Совершенные на территории "ПМР" террористические акты были направлены на принуждение приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск. Кроме того, взрывы на объектах будут подаваться. как угроза для населения региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель – оставить этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет", – пояснил представитель ГУР Минобороны.

Он отметил, что совершенные в Приднестровье теракты – характерный почерк ФСБ России. По данным разведки, все происходящее на территории непризнанной республики находится под контролем российских пецслужб.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в Румынии американская БТГ "бригада Страйкер" подошла к границе Молдовы из-за обострения в непризнанном Приднестровье. В то же время в самопровозглашенной республике аэродром готовят к вероятной высадке российских военных самолетов.

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