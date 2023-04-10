Россия использует религию как оружие, чтобы дискредитировать Украину — специсследование ISW

Россия пытается дискредитировать Украину на международной арене, используя в качестве оружия религию, но на оккупированных территориях сама проводит кампанию системного религиозного преследования.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики Института отмечают, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину, ВС РФ или оккупационные власти совершили, по меньшей мере, 76 актов религиозных преследований в Украине, а российские власти принудительно перевели под контроль РПЦ МП не менее 26 мест богослужения. Также были убиты и захвачены, по меньшей мере, 29 священнослужителей, а также ограблены, осквернены и умышленно уничтожены по меньшей мере 13 культовых сооружений на оккупированной территории Украины.

"Эти случаи религиозных репрессий не являются единичными инцидентами, а скорее частью целенаправленной кампании по систематическому искоренению "нежелательных" религиозных организаций в Украине и продвижению Московского патриархата", — говорится в сообщении ISW.

В исследование Института изучения войны, отмечают аналитики, не вошли события, когда огонь косвенным наведением мог нечаянно убить религиозных лидеров или разрушить места отправления культа, а также не включаются все 494 культовых сооружения, которые ВС РФ полностью уничтожили, повредили или ограбили. В отчете речь также не идет о случаях российских религиозных репрессий в районах, которые российские войска оккупировали с весны 2014 года по 24 февраля 2022 года.

В 2016 году президент России Владимир Путин ратифицировал в РФ "закон Яровой", согласно которому все религиозные организации и церкви в России должны быть зарегистрированы в российском правительстве. Закон, в частности, запрещает "миссионерскую деятельность". С 2016 года российские власти использовали широкие положения "закона Яровой", чтобы преследовать американских баптистов и миссионеров пятидесятников. Российские власти также преследовали российских мусульман за "незаконную миссионерскую деятельность", несмотря на то, что ислам юридически признан одной из "традиционных религий" России.

Россия экспортирует свою государственную политику систематического религиозного преследования на оккупированную территорию Украины, в частности, систематически ликвидирует там церкви ВТО, изымает имущество ВТО для передачи Московскому патриархату и ликвидирует богослужение на украинском языке.

"Путин последовательно представляет Россию защитником традиционных "христианских ценностей", которая также поддерживает православные, ислам, иудаизм и буддизм. Кремль использует эту информационную операцию, чтобы обвинить Украину в религиозной нетерпимости к Московскому патриархату и получить благосклонность религиозных общин во всем мире. Єта информационная политика противоречит российским религиозным репрессиям на местах", — говорится в сообщении.

Напомним

10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" предупредил украинскую православную церковь (Московский патриархат) о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29 марта текущего года. Однако монахи отказались покидать Лавру. Кроме того, 31 марта духовенство УПЦ МП заблокировало здание Киево-Печерской лавры и не впустило туда комиссию Министерства культуры и информационной политики.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал сопротивление УПЦ МП провокацией Кремля. Он заявил, что над ситуацией работает ФСБ, а Россия стремится показать россиянам по телевидению, как Украина проявляет агрессию к представителям духовенства.

1 апреля митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Киево-Печерского монастыря, Служба безопасности Украины вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса. СБУ подозревает митрополита УПЦ (МП) в разжигании межрелигиозной розни (ст. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии со стороны России (ст. 436 УКУ).

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения для митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павла (Лебедя) в виде 60 суток домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.

Лавра без Московского патриархата

Читайте также: