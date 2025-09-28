Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Россия применяет танкеры теневого флота как платформы для запуска и управления дронами, атакующими европейские страны.

Президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил об этом в вечернем обращении 28 сентября.

По словам Зеленского, это новое подтверждение того, что водные пути (в частности Балтийское море) должны быть закрыты для российских танкеров, как минимум для теневого флота.

Есть информация от разведки, что россияне используют именно танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран. Это еще одно свидетельство о том, что Балтийское море и другие моря должны быть закрыты для российских танкеров, по меньшей мере, для теневого флота», — сказал он.

Президент добавил, что Украина ведет переговоры с союзниками — в частности, с Соединенными Штатами — о применении действенных инструментов давления на Россию, чтобы заставить ее изменить позицию и завершить войну.

«Рассчитываем на сильные шаги Соединенных Штатов Америки. Мы говорили с президентом Трампом о том, что реально может подтолкнуть Россию к изменению позиции и приостановить войну. У мира есть инструменты, которые сработают действительно миротворчески», — заявил Зеленский.

Он также обсудил ситуацию с лидерами Финляндии и Норвегии. Во время переговоров коснулись вопроса именно гарантий безопасности и давления на РФ из-за ее танкерной инфраструктуры.

«Сегодня я говорил с президентом Финляндии, поблагодарил его за поддержку. Мы скоординировали контакты с нашими партнерами и, в частности, с Америкой. Важно, чтобы мы постепенно продвигались к финализации гарантий безопасности. Тех вещей, которые могут и эту войну помочь, закончить и умерить Россию от любой другой агрессии. Говорил также премьер-министр Норвегии и о сегодняшнем российском ударе», — сообщил президент Украины.

Напомним, в ночь на 28 сентября РФ запустила по Украине более 500 дронов, из них около 350-ти «Шахедов», 48 ракет, в том числе две аэрополистические.

Еще раз есть жертвы. Так, в результате ночной атаки у россиян по Киеву погибли по меньшей мере четыре человека. Среди них — 12-летняя Александра Полищук.