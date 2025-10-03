Россия испытала секретный истребитель-невидимку: что известно о Су-75 Checkmate

Су-75 Checkmate / © Twitter

В социальных сетях появилось новое изображение российского лёгкого истребителя-невидимки Су-75 Checkmate , расположенного рядом с большим истребителем Су-57 . Такое редкое сочетание двух самолетов вне постановочных рекламных снимков вызвало бурное обсуждение среди экспертов, поскольку оно может свидетельствовать о начале интеграционных работ или подготовке к летным испытаниям.

Об этом пишет Army Recognition.

Су-75: более дешевая альтернатива F-35

Проект Су-75 Checkmate, что в переводе означает «Шах и мат», рассматривается как многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем, разработанный компанией «Сухой» для занятия более низкой ценовой ниши на рынке. Его концепция подразумевает внутренние отсеки для оружия и специальные поверхности для снижения радиолокационного обнаружения.

Производитель заявляет, что у самолета будет максимальная скорость около 1.8-2.0 Махов , боевая нагрузка — 7400 килограммов, а дальность полета — до 3000 километров. Это делает его прямым конкурентом на экспортном рынке для американского F-35 и китайского FC-31 .

Главным преимуществом самолета должен стать двигатель АЛ-51Ф-1 — новое поколение силовых установок, которые, как утверждается, на 30% легче и до 18% эффективнее предшественников.

Интеграция и экспортная стратегия

Программа Су-75 не раз сталкивалась с задержками. Нелетающий прототип был представлен еще на авиасалоне МАКС-2021 и с тех пор сроки первого полета несколько раз переносились; сейчас широко обсуждаются испытания в 2025 году .

Несмотря на задержки Россия продолжает позиционировать Су-75 для глобальных рынков, удешевляя его за счет использования промышленных компонентов, совместных с Су-57.

Новое фото, где самолет стоит рядом с Су-57, имеет стратегическое значение . Наличие наземного персонала и процедуры, связанные с размещением упоров под колеса, свидетельствуют о том, что самолет вовлечен в реальную тестовую среду , а не просто стоит на статической выставке. Это может быть признаком рулевых испытаний, прогона двигателя или подготовки к общим полетам для сбора данных.

"Checkmate, припаркованный крылом к крылу из Felon (Су-57), с наземным экипажем, устанавливающим упоры, указывает на программу, ориентированную на реальные тестовые точки, а не только на оптику авиасалонов," - отмечает издание .

Геополитические последствия и фактор

Стратегические последствия успешного внедрения Су-75 немедленны. Это предоставит России масштабируемую экспортную возможность для углубления оборонных связей и распространения российских стандартов обслуживания.

Кроме того, 21 мая 2025 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Беларусь начали переговоры о совместном производстве Су-75. Если это соглашение будет заключено, малозаметные истребители могут быть размещены вблизи Сувалкского коридора и Балтийского направления, что значительно усложнит планы НАТО и сократит время предупреждения.

Для потенциальных заказчиков Ближнего Востока и Азии объявлена низкая стоимость и многоцелевая нагрузка самолета могут стать привлекательным предложением для перехода на пятое поколение, несмотря на риски, связанные с цепями поставок в условиях международных санкций.

Напомним, Китай ускоряет создание стелс-истребителей . Пекин ускоренными темпами создает собственные самолеты нового поколения на базе стелс-платформы с бесхвостой конструкцией.