Россия испытывает пределы пятой статьи НАТО: в Литве предупредили об опасной тактике Кремля

Флаг Литвы / © Getty Images

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Россия испытывает пределы пятой статьи Североатлантического договора, совершая провокации и гибридные атаки, не достигающие порога прямого военного нападения. Кремль пытается выяснить, насколько далеко может зайти, прежде чем НАТО будет вынуждено реагировать в соответствии с принципом коллективной обороны.

Об этом заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в интервью LRT .

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По словам главы литовского правительства, в европейских политических дискуссиях все чаще звучат оговорки по поводу попыток Москвы проверить решимость Североатлантического альянса.

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"Россия проверяет, насколько далеко она может зайти, не перейдя границы, которая могла бы побуждать НАТО к действиям в рамках коллективной обороны", - пояснил Синкявичюс.

Он подчеркнул, что речь идет не только о Литве, Латвии или других государствах восточного фланга НАТО. Российские провокации составляют более широкий вызов всему Альянсу.

Как Россия проверяет готовность НАТО

По словам литовского премьера, особую опасность представляют гибридные операции, которые сложно однозначно квалифицировать как вооруженное нападение.

Это могут быть диверсии, атаки на критическую инфраструктуру и другие действия, к которым привлекают специально нанятых исполнителей.

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В таких случаях связь с Россией часто устанавливается только после проведения расследования.

Синкявичюс отметил, что подобные инциденты создают серьезную проблему для НАТО, ведь союзникам приходится определять, каким должен быть ответ на действия, не являющиеся традиционным военным нападением.

По его мнению, российские провокации преследуют также психологическую цель — посеять страх и неопределенность среди европейского населения.

Кроме того, Москва стремится отвлечь европейские государства от поддержки Украины.

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Литва и Польша усиливают сотрудничество из-за российских угроз.

На фоне роста рисков безопасности Литва договорилась с Польшей о более тесной координации во время возможных чрезвычайных ситуаций.

Синкявичюс рассказал, что обменялся личными контактами с польским премьер-министром Дональдом Туском.

Это позволит руководителям правительств напрямую связываться друг с другом в случае опасных инцидентов или получения критически важной разведывательной информации, не тратя время на обычные бюрократические процедуры.

Кроме того, страны намерены углублять военное сотрудничество в приграничном регионе.

Особое внимание уделяется Сувальскому коридору — стратегически важной территории между Польшей и Литвой, отделяющей Калининградскую область РФ от Беларуси.

Что предполагает пятая статья НАТО

Пятая статья Североатлантического договора определяет принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одного или нескольких членов НАТО рассматривается как нападение на всех союзников.

В таком случае государства Альянса обязуются оказать помощь пострадавшей стране. Каждая из них самостоятельно определяет необходимые меры, предусматривающие применение военной силы.

В то же время, не каждая провокация, нарушение воздушного пространства или диверсия автоматически приводит к применению пятой статьи.

Именно эту неопределенность, по оценке литовского премьера, Россия пытается использовать для проверки реакции НАТО.

Напомним, 18 октября в воздушном пространстве Литвы зафиксировали беспилотник, впоследствии взорвавшийся на севере страны. Инцидент заставил власти объявить предупреждение населению, а НАТО — поднять истребители.

Украинский МИД сообщил, что дрон мог отклониться от маршрута из-за влияния российских средств радиоэлектронной борьбы. Окончательные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, что Литва после прорыва вооруженных из Беларуси отправляет войска к границам России

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