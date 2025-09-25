Россия испытывает решимость Запада: что стоит за волной вторжений в воздушное пространство НАТО

Россия все чаще испытывает Запад, нарушая воздушное пространство стран Европы / © Associated Press

В последние дни Европа столкнулась с «волной вторжений» в свое воздушное пространство. Российские дроны фиксировались над Польшей и Румынией, истребители РФ залетали в воздушное пространство Эстонии и кружили вокруг немецкого военного фрегата в Балтийском море. Кроме того, неидентифицированные дроны появлялись над аэропортами Копенгагена и Осло. Хотя Москва, как всегда, отрицает свою ответственность, общая картина свидетельствует о заметной эскалации, вписывающейся в длинную «цепочку провокаций» Кремля.

Цель провокаций РФ

По мнению аналитиков издания, операции России с нарушением воздушного пространства могут попытаться отвлечь внимание от медленного прогресса на поле боя в Украине. Однако более очевидной целью является тестирование военной реакции и политической воли Запада.

Политический тест состоит в том, сможет ли Европа сохранить свою решимость поддерживать Украину, столкнувшись с «неприятностями или чем-то хуже».

"Дроны стоят дешево, однако они заставили Данию приостановить полеты из крупнейшего аэропорта на четыре часа, а Польшу - потратить миллионы на поднятие истребителей", - отмечает издание.

Наиболее очевидной целью этих инцидентов является проверка намерений США. Недавние заявления Дональда Трампа о том, что Украина может вернуть свои утраченные территории, а страны НАТО должны сбивать российские самолеты, кажутся "менее похожими на переориентацию политики США", чем, по словам одного чиновника НАТО, на его "горячий комментарий часа". На фоне этих событий Россия чувствует себя все более смелее и, кажется, уже уверена, что США хотят отмежеваться от европейской безопасности, а не усиливать поддержку.

Раскол в НАТО и более широкая стратегия

Страны-члены НАТО на этой неделе провели встречу по запросу Эстонии, но у них наблюдаются заметные разногласия по дальнейшей стратегии. Хотя сбивание российского самолета не было бы беспрецедентным (Турция сделала это в 2015 году), существует разделение между теми, кто верит, что это сдержит Москву, и боящимися, что это приведет к дальнейшей эскалации опасности.

Следует отметить, что эти вторжения не следует рассматривать как узко военное дело. Они являются частью более широкой и разветвленной стратегии России, которая включает также гражданскую инфраструктуру и может привлекать негосударственных агентов, которых Москва нанимает или поддерживает в разных западных странах.

«Россия испытывает свободу Европы и США. Она на этом не остановится», — отмечает издание в своем материале.

Напомним, российские дальнобойные стратегические бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35 зафиксировали вблизи Аляски . США подняли авиацию на перехват.