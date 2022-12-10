Россия истерически требует наказать финнов, которые на празднике независимости сожгли "триколор"

В субботу, 10 декабря, МИД России выдвинул требование к Финляндии наказать группу лиц, которые во время массового шествия в Хельсинки, посвященного Дню независимости, сожгли триколор, похожий на флаг Российской Федерации.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на обнародованное заявление внешнеполитического ведомства РФ.

В МИД РФ отметили, что в связи с этим инцидентом в отношении финляндской стороны "принят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны".

Как сообщает финское издание Yle, несколько участников походки действительно сожгли российский флаг перед воротами кладбища Хиетаниеми. Это большое военное кладбище с секцией могил солдат, погибших, в частности, в Зимней войне с Советским Союзом в 1939-1940 гг. По словам очевидцев, полиция попросила демонстрантов остановиться, но полотнище быстро сгорело.

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По информации финской полиции, демонстрации во время национального праздника, который отмечается 6 декабря в честь провозглашения Финляндией независимости от Российской империи, прошли в целом спокойно. В ходе акции также никто не был задержан.

"Это редкое явление", — утверждает Патрик Карлссон, старший комиссар полиции Хельсинки.

По оценкам, общее количество участников составило около 2000 человек.

Напомним, Финляндия заявила о намерениях оградиться от страны-агрессорки России в 2023 году и потратит на это 139 миллионов евро.

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