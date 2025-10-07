Россия изменила тактику атак на Украину, чтобы истощить ПВО - подробности

Дроны / © t.me/SJTF_Odesa

Россия модернизировала подход к атакам и теперь дроны и ракеты работают в связке, чтобы истощить систему противовоздушной обороны Украины и сделать удары более разрушительными.

Об этом пишет аналитик Bild Юлиан Репке.

По его словам, часть иранских дронов Shahed теперь оснастили камерами и передатчиками, которые в реальном времени передают в Москву координаты украинских систем ПВО.

«Получив эти данные, российские военные наносят ракетные и баллистические удары, выводя из строя оборону целых регионов», — отметил Репке.

Кроме того, изменилась и схема атак: если раньше РФ запускала дроны массированно, то теперь — небольшими группами с интервалом в полчаса. Такая тактика создает постоянную нагрузку на украинскую ПВО и усложняет ее работу.

Один из украинских офицеров рассказал, что таким способом враг «истощает противовоздушную оборону и уничтожает целые города и села вблизи границы».

Ранее Financial Times сообщало, что Россия модернизировала ракеты «Искандер-М» и «Кинжал», оснастив их системами маневрирования, которые помогают избегать поражения комплексами Patriot. В результате эффективность сбивания российских ракет снизилась с 37% в августе до лишь 6% в сентябре.

