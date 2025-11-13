- Дата публикации
-
Категория
Мир
Россия копирует Украину и создает новый род войск: что о них известно
В dооруженных силах РФ появились беспилотные войска.
Россия копирует Украину и создает новый род войск. Речь и дет о беспилотных войсках, которые недавно появились в вооруженных силах страны-оккупанта.
Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на замглавы нового рода войск полковника Сергея Иштуганова.
По его словам, назначен начальник войск беспилотных систем (БпС), сформированы штатные полки и другие подразделения.
«Наращивание боевого состава существующих и создание новых частей войск БпС продолжается. В состав подразделений назначаем операторов, инженеров, техников и других специалистов обеспечения», — заявил он.
Иштуганов не уточнил, идет ли речь о переводе российских оккупантов из других родов войск или привлечении новых.
В декабре прошлого года глава Минобороны страны-агрессора РФ Андрей Белоусов заявил, что Путин поручил создать войска беспилотных систем, и пообещал закончить формирование нового рода войск к третьему кварталу 2025 года.
Напомним, командующий СБС ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди предупредил о новой угрозе для прифронтовых зон. он подчеркнул, что угроза для гражданских автомобилей значительно возрастает в тумане и ночью.