Россия копирует Украину и создает новый род войск: что о них известно

В вооруженных силах России появились беспилотные войска / © ASTRA

Россия копирует Украину и создает новый род войск. Речь и дет о беспилотных войсках, которые недавно появились в вооруженных силах страны-оккупанта.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на замглавы нового рода войск полковника Сергея Иштуганова.

По его словам, назначен начальник войск беспилотных систем (БпС), сформированы штатные полки и другие подразделения.

«Наращивание боевого состава существующих и создание новых частей войск БпС продолжается. В состав подразделений назначаем операторов, инженеров, техников и других специалистов обеспечения», — заявил он.

Иштуганов не уточнил, идет ли речь о переводе российских оккупантов из других родов войск или привлечении новых.

В декабре прошлого года глава Минобороны страны-агрессора РФ Андрей Белоусов заявил, что Путин поручил создать войска беспилотных систем, и пообещал закончить формирование нового рода войск к третьему кварталу 2025 года.

